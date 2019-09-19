В известной соцсети ограничат просмотр постов о диетах и пластических операциях

Instagram ограничит просмотр постов о диетах и пластических операциях из-за негативного влияния на психическое здоровье подростков.

Об этом сообщает "Hromadske" со ссылкой The Guardian.

Согласно новым правилам, от пользователей, которым нет 18 лет, скроют соцсети, посты, которые рекламируют продукты для похудения или пластические операции.

Кроме того, соцсеть будет блокировать блоггеров, которые предлагают скидку на продукты или услуги, которые могут быть вредными для здоровья.

Разработчики считают, что просмотр контента о диетах и пластической хирургии может стать причиной пищевых расстройств и нездорового представление о своем теле.

"Мы хотим, чтобы Instagram был местом позитива, поэтому стараемся уменьшить давление на своих пользователей", — отметила менеджер по вопросам публичной политики в Instagram Эмма Коллинз.



Как сообщали Українські Новини, Instagram будет скрывать лайки, чтобы повысить самооценку пользователей. Позже в Facebook заявили, что тоже хотят отказаться от лайков.



Ранее фото куриного яйца в Instagram набрало 25 млн лайков за 10 дней.