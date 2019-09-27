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27 сентября 2019, пятница, 14:13 116
Lifestyle 2019-09-27T14:19:09+03:00
Українські Новини
Facebook останавливает погоню пользователей за лайками

Facebook останавливает погоню пользователей за лайками

Лайк. Скриншот: Facebook
Лайк. Скриншот: Facebook

С 27 сентября Facebook запускает функцию, которая не позволит пользователям видеть количество отметок "мне нравиться" на страничке другого человека. Эту цифру будет видеть только владелец аккаунта. Об этом сообщает BBC.

Изменение пока зацепит не всех, пилотный проект будут испытывать с 27 сентября на жителях Австралии. В дальнейшем зону действия функции планируют расширить. С июля аналогичное нововведение уже тестируют в некоторых странах на пользователях другой соцсети - Іnstagram.

Количество лайков и других отметок под записями на страничке будет видно только ее владельцу, что позволит "снизить социальное давление на пользователей соцсетей". Как отмечается, популярность в соцсетях может влиять на психическое здоровье пользователей, особенно молодежи, поэтому эти меры принимаются для их пользы.

"Речь идет о том, чтобы убрать этот показатель из уравнения - это позволит людям сосредоточиться на качестве контента, который они обнародуют, и не думать о реакции, которую это вызовет", - объяснила представительница компании Миа Гарлик.

Как сообщали Українські новини, в Instagram ограничат просмотр постов о диетах и пластических операциях, а Facebook запустил свой аналог сайта знакомств.

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