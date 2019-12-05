Через сильне задимлення з ліцею в Кривому Розі терміново евакуювали учнів і співробітників

5 грудня в Довгинцівському районі Кривого Рогу загорівся ліцей. Подія трапилася в ліцеї №81 на вулиці Симонова близько 10:40. За попередньою інформацією, в коридорі на третьому поверсі загорілася електропроводка в щитовій. Із-за короткого замикання почалося сильне задимлення. Більше 800 учнів та 70 осіб персоналу ліцею евакуювали. Про це повідомляє Перший міський.

На місце події прибули три бригади рятувальників, а також кілька бригад медиків. Жертв і постраждалих вдалося уникнути. На даний момент вогнеборці ліквідували займання.

Зі слів директора ліцею №81 Анни Гетьман, замикання сталося в щитовій на 3-му поверсі, що стало причиною сильного задимлення. Звідти евакуювали всіх дітей. Будівлі ліцею знеструмили, ведуться ремонтні роботи по відновленню електропостачання. Всього евакуювали 800 учнів та 70 осіб персоналу. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

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