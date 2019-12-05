підписатися на розсилку
23.75 24.05
26.1 26.65
˟
  • Новини
  • Події
  • Через сильне задимлення з ліцею в Кривому Розі терміново евакуювали учнів і співробітників
05 грудня 2019, четвер, 14:58 27
Події 2019-12-05T17:15:03+02:00
Українські Новини
Через сильне задимлення з ліцею в Кривому Розі терміново евакуювали учнів і співробітників

Через сильне задимлення з ліцею в Кривому Розі терміново евакуювали учнів і співробітників

Пожежа в ліцеї, пожежа в Кривому Розі

5 грудня в Довгинцівському районі Кривого Рогу загорівся ліцей. Подія трапилася в ліцеї №81 на вулиці Симонова близько 10:40. За попередньою інформацією, в коридорі на третьому поверсі загорілася електропроводка в щитовій. Із-за короткого замикання почалося сильне задимлення. Більше 800 учнів та 70 осіб персоналу ліцею евакуювали. Про це повідомляє Перший міський.

На місце події прибули три бригади рятувальників, а також кілька бригад медиків. Жертв і постраждалих вдалося уникнути. На даний момент вогнеборці ліквідували займання.

Зі слів директора ліцею №81 Анни Гетьман, замикання сталося в щитовій на 3-му поверсі, що стало причиною сильного задимлення. Звідти евакуювали всіх дітей. Будівлі ліцею знеструмили, ведуться ремонтні роботи по відновленню електропостачання. Всього евакуювали 800 учнів та 70 осіб персоналу. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Як повідомляли Українські Новини, Одеса оголосила траур на два дні через масштабну пожежу в коледжі.

Раніше стало відомо, що Держнс ліквідувала пожежу в одеському коледжі.

Також ЗМІ повідомляли, що пожежу в одеському коледжі розпочалася через обігрівач.

Більше новин про: Пожежа в ліцеї пожежа в Кривому Розі

Архів
Новини
Труба допускає припинення справ Порошенка, якщо на його місце призначать когось із Генпрокуратури 17:38
Скріншот:facebook.com/mtva
Телеканал Угорщини у своєму сюжеті назвав анексований Крим територією Росії 17:31
Ремонт дороги черепашками. Фото: facebook.com/Alla Kalinskaya
Фото дня: в Одеській області дорогу "відремонтували" черепашками від рапанів 17:26
В СБУ заявили, що процес заборони в'їзду "Вороваек" в Україну в процесі 17:23
Проект підозри Звіробій про погрози вбивством Зеленському передали до ГПУ 17:05
більше новин
В Офісі Президента затвердили 5 сценаріїв реінтеграції Донбасу 21:55
Це дуже маленька сума, - Марина Порошенко про 700 млн гривень з держбюджету для свого фонду 21:45
Рада закликала Зеленського подати заявку на отримання плану дій щодо членства в НАТО 22:11
Рада присудила 31 премію по 20 тис. гривень педагогам 21:05
"95 Квартал" став на коліна перед Поплавським, - ЗМІ 19:19
більше новин
Сьогодні В'ятрович має з'явитися до суду 07:00
Це дуже маленька сума, - Марина Порошенко про 700 млн гривень з держбюджету для свого фонду 21:45
Соцгарантії як у ветеранів: як добровольцям отримати статус учасника бойових дій 06:45
Масштабна пожежа в одеському коледжі: рятувальники назвали можливу причину займання 08:00
Випередили тільки Грузію і Молдову: дослідження рівня освіти в Україні показало шокуючі результати 11:22
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok