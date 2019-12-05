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05 грудня 2019, четвер, 14:20 18
Економіка 2019-12-05T15:15:02+02:00
Українські Новини
Нацбанк планує збільшити ліміт на інвестиції українців за кордон у два рази

Нацбанк планує збільшити ліміт на інвестиції українців за кордон у два рази

Нацбанк, Інвестиції, Олег Чурій, НБУ
Олег Чурий. Фото: Facebook/НБУ
Олег Чурий. Фото: Facebook/НБУ

Слідом за оновленням банкнотно-монетного ряду і заміною дизайну старих банкнот на новий, в Національному банку України планують розглянути збільшення ліміту для інвестиції українцям за кордон.

Про це повідомив заступник голови Нацбанку Олег Чурий під час виступу на Міжнародному форумі Адама Сміта, передає прес-служба НБУ.

Для цього Верховна Рада повинна підтримати введення в Україні плану протидії від виведення коштів в офшори.

"Якщо парламент прийме цей пакет законопроектів у другому читанні, ми розглянемо можливість підвищити цей ліміт на інвестиції для фізосіб — з 50 до 100 тис. євро в рік. Але повна відміна можлива тільки після впровадження законів BEPS (план протидії розмивання податкової бази — ред.)", — повідомив Чурий.

Зараз парламент підтримав ці законопроекти в першому читанні, тому в Нацбанку підняття лімітів на інвестиції за кордон поки вивчають.

Нагадаємо, що з 7 лютого в Україні діє новий режим валютного регулювання, який передбачений прийнятим законом про валюту.

зокрема, українцям спростили валютні перекази за кордон, інвестиції українців в іноземні цінні папери та інші операції з валютою. Також українцям дозволили купувати валюту онлайн і в поштових відділеннях.

Як повідомляли Українські Новини, НБУ скоротив купівлю валюти на міжбанку більше ніж на третину.

Нагадаємо, через 3 місяці банки зобов'язані розкрити повну інформацію про послуги на сайтах.

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