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05 грудня 2019, четвер, 10:45 7
Економіка 2019-12-05T11:45:02+02:00
Українські Новини
Курс покупки рубля впав у київських обмінниках

Курс покупки рубля впав у київських обмінниках

Курс валют, курс рубля, Курс рубля до гривні
Рублі. Фото: pixabay
Рублі. Фото: pixabay

У четвер, 5 грудня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в середу, 4 грудня, знизився на 6 копійок до 3,35 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Також курс продажу рубля до гривні підвищився на 7 копійок і становив 3,86 грн за 10 рублів.

Курс рубля 5 грудня в обмінниках Києва:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,35 3,86
Максимальний 3,69 5,00
Мінімальний 2,30 3,68

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 4 грудня на 3,58% до 24,0394 UAH/USD, курс купівлі знизився на 3,70 коп. до 23,7821 UAH/USD.

Тим часом Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 5 грудня, на 0,89 коп. до 23,9303 UAH/USD.

Також населення продовжує скуповувати дешеву валюту. У листопаді населення купило валюти на 58,4 млн доларів більше, ніж продало.

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