Призначена уповноважена Президента щодо волонтерської діяльності

Президент Володимир Зеленський призначив Наталію Пушкарьову позаштатною уповноваженою президента з питань волонтерської діяльності.

Про це йдеться в указі №879 від 4 грудня, передають Українські Новини.

Наталя Пушкарьова є волонтером та координатором Національного альянсу волонтерів (НАМ) з 28 жовтня 2019 року.

Згідно з положенням про уповноваженого, до обов'язків уповноваженого з волонтерської діяльності входить: моніторинг ситуації щодо забезпечення гарантій дотримання прав та інтересів волонтерів та внесення президентові пропозицій щодо підтримки волонтерської діяльності; участь у підготовці проєктів нормативно-правових актів з підтримки волонтерської діяльності; здійснення заходів, спрямованих на забезпечення та відновлення порушених прав волонтерів, та інформування громадськості про такі заходи та їх результати; підготовка заходів за участю президента з питань підтримки волонтерської діяльності.

Уповноважений має право: аналізувати стан справ і проблемні питання щодо здійснення волонтерської діяльності; запитувати й отримувати від Офісу президента, Кабінету Міністрів та інших органів необхідну інформацію, документи і матеріали; інформувати громадськість про результати своєї діяльності; сприяти підтримці громадських ініціатив щодо здійснення волонтерської діяльності.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський вирішив провести засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) 7 грудня.

Нагадаємо, на вчорашньому засіданні в Кабінеті Міністрів було призначено нового заступника міністра охорони здоров'я і нового главу Інституту нацпам'яті.