підписатися на розсилку
23.75 24.05
26.1 26.65
˟
05 грудня 2019, четвер, 10:35 14
Президент 2019-12-05T10:45:30+02:00
Українські Новини
Призначена уповноважена Президента щодо волонтерської діяльності

Призначена уповноважена Президента щодо волонтерської діяльності

Володимир Зеленський, Призначення, Президент України, Волонтер
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський призначив Наталію Пушкарьову позаштатною уповноваженою президента з питань волонтерської діяльності.

Про це йдеться в указі №879 від 4 грудня, передають Українські Новини.

Наталя Пушкарьова є волонтером та координатором Національного альянсу волонтерів (НАМ) з 28 жовтня 2019 року.

Згідно з положенням про уповноваженого, до обов'язків уповноваженого з волонтерської діяльності входить: моніторинг ситуації щодо забезпечення гарантій дотримання прав та інтересів волонтерів та внесення президентові пропозицій щодо підтримки волонтерської діяльності; участь у підготовці проєктів нормативно-правових актів з підтримки волонтерської діяльності; здійснення заходів, спрямованих на забезпечення та відновлення порушених прав волонтерів, та інформування громадськості про такі заходи та їх результати; підготовка заходів за участю президента з питань підтримки волонтерської діяльності.

Уповноважений має право: аналізувати стан справ і проблемні питання щодо здійснення волонтерської діяльності; запитувати й отримувати від Офісу президента, Кабінету Міністрів та інших органів необхідну інформацію, документи і матеріали; інформувати громадськість про результати своєї діяльності; сприяти підтримці громадських ініціатив щодо здійснення волонтерської діяльності.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський вирішив провести засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) 7 грудня.

Нагадаємо, на вчорашньому засіданні в Кабінеті Міністрів було призначено нового заступника міністра охорони здоров'я і нового главу Інституту нацпам'яті.

Більше новин про: Володимир Зеленський Призначення Президент України Волонтер

Архів
Новини
Проект Виборчого кодексу Рада вирішила відкласти 11:58
Розбирати Одеський коледж небезпечно: рятувальникам доведеться застосовувати спеціальний кран 11:50
Затриманий за підозрою у крадіжці у Львові вкрав зброю у поліцейського, ключ від дверей райвідділу і втік 11:45
Стефанчук повернув 40 тис. гривень, виплачені йому апаратом Ради на оренду житла 11:40
НКРЕКП хоче підвищити тариф "Укренерго" на передачу електроенергії на 16,6% з 2020 11:15
більше новин
В Офісі Президента затвердили 5 сценаріїв реінтеграції Донбасу 21:55
Це дуже маленька сума, - Марина Порошенко про 700 млн гривень з держбюджету для свого фонду 21:45
Рада закликала Зеленського подати заявку на отримання плану дій щодо членства в НАТО 22:11
Рада присудила 31 премію по 20 тис. гривень педагогам 21:05
"95 Квартал" став на коліна перед Поплавським, - ЗМІ 19:19
більше новин
Юлія Ковалів може замінити Гончарука на посаді прем'єра, - ЗМІ 14:32
Сьогодні В'ятрович має з'явитися до суду 07:00
Це дуже маленька сума, - Марина Порошенко про 700 млн гривень з держбюджету для свого фонду 21:45
Соцгарантії як у ветеранів: як добровольцям отримати статус учасника бойових дій 06:45
До мітингувальників під НБУ приєдналися ошукані вкладники банків, - ЗМІ 18:04
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok