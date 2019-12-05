У МВС розповіли скільки коштуватиме відновлення водійських прав онлайн

У зв'язку зі зміною правил видачі посвідчень водія в Україні, громадянам стала доступна функція відновлення втрачених прав онлайн. Вартість послуги обійдеться українцям в 201 гривню.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров, інформує прес-служба МВС України.

"Наприклад, ви втратили документи. Що потрібно зробити? Потрібно мати електронний засіб ідентифікації вас, як громадянина, що може бути порівняна з інформацією в реєстрах. Ви заходите в електронний кабінет водія, вказуєте, що ви втратили посвідчення, надаєте скан-копію медичної довідки про те, що у вас немає протипоказань. Потім вибираєте, де вам буде зручно забрати водійське посвідчення, платите 201 гривню бланка і вам приходить повідомлення про те, що можете забрати його в будь-який зручний час", - сказав він.

Заступник міністра додав, що для того, щоб замовити або відновити водійське посвідчення, потрібно буде зробити декілька кліків на будь-якому гаджеті.

"Не потрібно буде нікуди ходити, все це можна буде зробити або з персонального комп'ютера або смартфону. Це дійсно той сервіс, який показує зміни у взаємодії держави і громадянина", - сказав Гончаров.

Дії у разі втрати водійського посвідчення. Інфографіка: Facebook/МВС України

Як повідомляли Українські Новини, з жовтня запрацювало нововведення щодо інформації у водійських посвідченнях. Тепер у разі обміну, заміни або відновлення водійського посвідчення, громадянин отримує посвідчення, в якому обов'язково зазначаються його група крові і резус-фактор.

Раніше Кабмін прийняв рішення ввести електронні водійські права і техпаспорта в тестовому режимі. Для цього буде використовуватися додаток "Дія".