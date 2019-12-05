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05 грудня 2019, четвер, 10:04 32
Економіка 2019-12-05T12:15:02+02:00
Українські Новини
Долар і євро знову обвалилися: курс валют на 5 грудня

Долар і євро знову обвалилися: курс валют на 5 грудня

Курс валют, курс долара, курс євро, курс гривні
Валюта. Фото: belprauda.org
Валюта. Фото: belprauda.org

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 4 грудня на 3,58% до 24,0394 UAH/USD, курс купівлі знизився на 3,70 коп. до 23,7821 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 3,59 коп. до 26,2168 UAH/EUR, курс продажу знизився на 1,84% до 26,6509 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 23,7821 24,0394 26,2168 26,6509 3,35 3,86
Максимальний 23,9000 24,3000 26,4000 27,0000 3,69 5,00
Мінімальний 23,5000 23,9100 25,0000 26,4800 2,30 3,68

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 5 грудня, на 0,89 коп. до 23,9303 UAH/USD.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 1 коп. в середу зміцнився на 6 коп. до 23,89 UAH/USD.

Тим часом населення продовжує скуповувати дешеву валюту. У листопаді населення купило валюти на 58,4 млн доларів більше, ніж продало.

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