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05 грудня 2019, четвер, 09:40 16
Верховна Рада і партії 2019-12-05T12:15:02+02:00
Українські Новини
Сьогодні Рада розгляне проект Виборчого кодексу з пропозиціями Зеленського

Сьогодні Рада розгляне проект Виборчого кодексу з пропозиціями Зеленського

Виборчий кодекс, Верховна Рада, Володимир Зеленський
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народу

Верховна Рада на пленарному засіданні в четвер розгляне проект Виборчого кодексу №0978 з пропозиціями Президента Володимира Зеленського.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Після проекту Виборчого кодексу Рада розгляне в 1-му читанні законопроекти №2370 про геопросторові дані, №2275 про обов'язкове соціальне страхування, у 2-му читанні вказані законопроекти №0858 про збільшення гарантійного внеску для учасників земельних торгів з 5% до 50% річної орендної плати та №2168 про передачу від Мінсоцполітики до Мінекономіки функції формування трудової політики держави.

Далі парламент розгляне законопроекти №2398 оборонних закупівель та №2288 про зміни в митний кодекс.

У ході засідання Рада розгляне ратифікацію угод про фінансування розширення харківського метро (№0008) і про внесення змін у торговельних преференцій щодо м'яса птиці і переробленого м'яса птиці з ЄС (№0009), проект змін до закону про НКРЭКУ (№2490) в 1-му читанні законопроекти №2189 щодо теробщин в Криму та №2260 про дозвіл подавати документи при прийомі на роботу в електронному вигляді у 2-му читанні.

Серед інших законопроектів вказане питання скасування необхідності внесення інформації про оцінку майна в єдину базу при посередництві електронних майданчиків у 2-му читанні.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський ветував новий Виборчий кодекс.

А в серпні голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав Виборчий кодекс який 11 липня 2019 року ухвалила Рада.

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