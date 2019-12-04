Пожежа в Одесі: кількість постраждалих зросла до 26

1 людина загинула і 26 госпіталізовано через пожежу в Одеському коледжі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС), передають Українські Новини.



Госпіталізовано 26 осіб, у тому числі 11 неповнолітніх і 6 пожежних.Ще 1 постраждала 17-річна студентка коледжу, померла в міській лікарні №1.

За словами заступника начальника управління організації досудового розслідування, до слідчого управління Нацполіції Олександра Ковтуна надійшла інформація про встановлення місця знаходження ще 15 осіб.



Усі міські медичні установи приведені в стан підвищеної готовності для прийняття постраждалих — як тих, яких доставляє "швидка допомога", так і тих, хто буде звертатися самостійно.



Як повідомляли Українські Новини, ймовірною причиною пожежі в коледжі в Одесі могла стати стара проводка, яку не міняли з 1966 року.



Також поліція почала розслідувати пожежу в одеському коледжі.



Тим часом через пожежу Одеса оголосила траур на два дні.