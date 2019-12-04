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04 грудня 2019, середа, 22:39 8
Політика 2019-12-04T22:40:38+02:00
Українські Новини
Регламентний комітет рекомендує Раді призначити Ясько головою міжнародного комітету замість Яременка

Регламентний комітет рекомендує Раді призначити Ясько головою міжнародного комітету замість Яременка

Регламентний комітет, Рада 9 скликання, Богдан Яременко, Єлизавета Ясько
Єлизавета Ясько. Фото: Lisa Yasko/Facebook
Єлизавета Ясько. Фото: Lisa Yasko/Facebook

Комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту рекомендує парламенту призначити голову української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Єлизавету Ясько головою комітету з питань міжнародного співробітництва та міжпарламентського співробітництва замість Богдана Яременка (обидва - "Слуга народу").

Відповідне рішення було прийнято на засіданні комітету, передають Українські Новини.

Голова комітету Сергій Кальченко ("Слуга народу") зазначив, що Яременко написав заяву про звільнення за власним бажанням. Таким чином, Рада може проголосувати за зміну голови міжнародного комітету.

Як повідомляли Українські Новини, 2 грудня "Слуга народу" вирішила висунути кандидатуру депутата Ясько на посаду голови міжнародного комітету Ради замість Яременка.

У вересні Ясько стала головою української делегації в ПАРЄ.

Тим часом Яременко звільнився за власним бажанням через секс-скандал: він знімав повію у Верховній Раді за 100$ на годину.

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