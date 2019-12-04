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04 грудня 2019, середа, 21:50 20
Президент 2019-12-04T21:53:53+02:00
Українські Новини
Зеленського благословили перед "нормандським форматом"

Зеленського благословили перед "нормандським форматом"

нормандський формат, Церква, Релігія, Офіс президента, Володимир Зеленський

Представники церков і релігійних конфесій України на зустрічі в Офісі Президента благословили Володимира Зеленського перед самітом лідерів країн "нормандської четвірки" (лідерів України, Росії, Франції і Німеччини).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Голова держави подякував за спільне звернення ієрархів до жителів тимчасово окупованих територій, а також за роботу, яку проводять священики.

У зв'язку з переговорами лідерів країн "нормандського формату" Президент закликав їх підтримати мирні ініціативи української сторони.

"Ми - різні, у нас різні конфесії, церкви, мечеті, синагоги тощо. І це нормально, тому що у нас велика, дуже красива, іноді важко, але наша улюблена країна. Вірю в вас", - зазначив Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що через три роки блокування зустрічі "нормандської четвірки" з'явилася можливість почати діалог.

Зеленський підкреслив, що йому важливо почути поради.

Представники церков і релігійних організацій наголосили, що моляться за мир в Україні, і побажали Президенту сили, терпіння та Божого благословення на переговорах.

Окремо Президент акцентував увагу на неприпустимості переслідування віруючих різних конфесій на окупованих територіях Донбасу і Криму, а також судових рішень про ліквідацію культових споруд.

Митрополит Української православної церкви Онуфрій підтримав мирні ініціативи. За його словами, питання необхідно вирішувати шляхом діалогу.

Як повідомляли Українські Новини, Бойко теж підтримав проведення зустрічі в "нормандському форматі", Трамп також вірить, що Росія і Україна досягнуть великого прогресу.

Крім того, Зеленський перед зустріччю лідерів "нормандського формату" (лідерів Росії, України, Франції і Німеччини) вирішив провести засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

 

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