Бойко поддержал проведение встречи в нормандском формате

"У встречи в "нормандском формате" очень высокая цена - это должны понимать все украинские политики." Об этом Сопредседатель фракции Оппозиционной платформы - За життя Юрий Бойко заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады, отвечая на вопрос о пяти сценариях реинтеграции Донбасса, утвержденных на совещании с участием Президента Украины, информирует портал zagittya.com.ua.

Юрий Бойко подчеркнул, что нужно сделать все возможное для реинтеграции временно неподконтрольных территорий.

"Позиция нашей политической силы остается неизменной: это поддержка Минских соглашений, внесение изменений в Закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, принятие изменений в Конституцию относительно особого статуса. Это все те вещи, которые важны для продвижения мирного процесса", - сказал он.

Сопредседатель фракции оппозиционеров также призвал поддержать встречу в "нормандском формате", которая должна состояться 9 декабря.

"Мы должны поддержать встречу в "нормандском формате" 9 декабря. У неё очень высокая цена - это путь к миру. С ней связаны большие ожидания людей, живущих по обе стороны линии разграничения. Это должны понимать все украинские политики", - акцентировал Юрий Бойко.

Напомним, 22 ноября народные депутаты от Оппозиционной платформы - За життя зарегистрировали законопроект №2491 "О внесении изменений в Закон Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".