підписатися на розсилку
23.75 24.05
26.1 26.65
˟
05 грудня 2019, четвер, 06:15 10
Кабмін 2019-12-05T06:15:02+02:00
Українські Новини
Аграріям здешевлять кредити для купівлі землі: Кабмін схвалив план

Аграріям здешевлять кредити для купівлі землі: Кабмін схвалив план

Ярина Вацяк
Кабмін, Аграрії, Мораторій на продаж землі, Ринок землі, кредити на землю

Кабінет Міністрів схвалив план здешевлення кредитів сільськогосподарським товаровиробникам для купівлі землі після того, як Верховна Рада проголосувала за відкриття ринку землі.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

"Саме тому 29 вересня уряд прийняв відповідну концепцію (здешевлення кредитів), а в середу 4 грудня визначив чіткий план заходів для досягнення поставленої мети", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, передбачається створення Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Фонду часткового кредитування землі, законопроект про який буде подано до парламенту в грудні.

Також передбачається визначення порядку компенсації відсоткової ставки за кредитами на купівлю землі та часткової компенсації кредиту в 1-му кварталі 2020 року, що дозволить суттєво знизити ставку за кредитами.

Наголошується, що зазначені в документі заходи дозволять створити передумови для запуску повноцінного обігу землі сільськогосподарського призначення, а також дозволить малим товаровиробникам отримати дешеві кредитні ресурси для купівлі земель.

Як повідомляли Українські Новини, Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов прогнозує додаткове зростання валового внутрішнього продукту після запуску ринку землі 1 жовтня 2020 року на 0,23% у 2020 році.

Раніше Президент Володимир Зеленський обіцяє, що закон про запуск ринку землі дозволить продавати і купувати землю лише українським громадянам і компаніям, а іноземних - тільки за рішенням всеукраїнського референдуму.

Більше новин про: Кабмін Аграрії Мораторій на продаж землі Ринок землі кредити на землю

Архів
Новини
США можуть виділити Україні $250 млн на оборонну сферу 08:59
САП вимагала збільшити Садовому заставу, а ВАКС замінив її на особисте зобов'язання 08:50
Що звалився будинок після вибуху. Фото: Twitter/@ZlotPrawych
На польському гірськолижному курорті прогримів вибух: дітей шукають під завалами 08:35
Масштабна пожежа в одеському коледжі: рятувальники назвали можливу причину займання 08:00
Мінрегіон має намір впровадити стимулюючі тарифи на "комуналку" в 2021 році 06:50
більше новин
Вбивство 3-річної дитини в Києві: поліція повідомила 2 затриманим про підозру 10:27
НАБУ перевіряє можливу причетність Труби до вимагання хабара його кумом 11:18
Зеленський запропонував строк за статус "злодія в законі" 11:27
Труба спростовує свою причетність до вимагання $150 тис. хабара 11:33
Кум Труби Щербина попався на хабарі в 150 тис. доларів за закриття справи ДБР 11:53
більше новин
Юлія Ковалів може замінити Гончарука на посаді прем'єра, - ЗМІ 14:32
Це дуже маленька сума, - Марина Порошенко про 700 млн гривень з держбюджету для свого фонду 21:45
Кум Труби Щербина попався на хабарі в 150 тис. доларів за закриття справи ДБР 11:53
До мітингувальників під НБУ приєдналися ошукані вкладники банків, - ЗМІ 18:04
Випередили тільки Грузію і Молдову: дослідження рівня освіти в Україні показало шокуючі результати 11:22
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok