Аграріям здешевлять кредити для купівлі землі: Кабмін схвалив план

Кабінет Міністрів схвалив план здешевлення кредитів сільськогосподарським товаровиробникам для купівлі землі після того, як Верховна Рада проголосувала за відкриття ринку землі.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

"Саме тому 29 вересня уряд прийняв відповідну концепцію (здешевлення кредитів), а в середу 4 грудня визначив чіткий план заходів для досягнення поставленої мети", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, передбачається створення Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Фонду часткового кредитування землі, законопроект про який буде подано до парламенту в грудні.

Також передбачається визначення порядку компенсації відсоткової ставки за кредитами на купівлю землі та часткової компенсації кредиту в 1-му кварталі 2020 року, що дозволить суттєво знизити ставку за кредитами.

Наголошується, що зазначені в документі заходи дозволять створити передумови для запуску повноцінного обігу землі сільськогосподарського призначення, а також дозволить малим товаровиробникам отримати дешеві кредитні ресурси для купівлі земель.

Як повідомляли Українські Новини, Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов прогнозує додаткове зростання валового внутрішнього продукту після запуску ринку землі 1 жовтня 2020 року на 0,23% у 2020 році.

Раніше Президент Володимир Зеленський обіцяє, що закон про запуск ринку землі дозволить продавати і купувати землю лише українським громадянам і компаніям, а іноземних - тільки за рішенням всеукраїнського референдуму.