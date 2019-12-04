В'ятрович прогуляв засідання суду у справі про символіку дивізії СС "Галичина", – Бужанський

Депутат Верховної Ради України Максим Бужанський (фракція "Слуга народу") повідомив, що колишній керівник Інституту національної пам'яті, а нині народний депутат Володимир В'ятрович (фракція "Європейська солідарність") сьогодні, 4 грудня, не з'явився на засідання Окружного адміністративного суду м.Києва у справі про протиправність невизнання нацистською символіки дивізії СС "Галичина".

Про це Бужанський заявив на своєму Telegram-каналі.

"Природно, в суд В'ятрович не прийшов, більш того, навіть не забрав з пошти судову повістку. Та й хто, в принципі, сумнівався, а?

Але давайте я поясню в двох словах, що насправді відбувається. Справа в тому, що закон про заборону пропаганди тоталітарних режимів, лише називається таким. І Третій Рейх туди вписаний лише для того, щоб користуючись тим, що Рейх - всесвітньо визнане абсолютне зло, вписати туди причепом й Радянський Союз. Власне, на цьому роль Рейху закінчується. Тому що сам закон - не про тоталітарні режими, а просто антирадянський.

З огляду на цю його спрямованість, в ньому ретельно виписані всі нескінченні атрибути Союзу, за демонстрацію яких настає відповідальність. І дуже побіжно, практично ніяк, не описані нацистські атрибути, навіть не тому, що хтось намагався щось прикрити, немає. Просто не потрібно було, не про це закон.

Звідси подальші висновки, ви запитуєте щось у Інституту нацпам'яті, а вони, замість відповіді по суті, і як історики, починають трактувати закони. Що взагалі не в їх компетенції. А саме, наслюнявши пальця, гортають закон про заборону тоталітарних режимів і переможно заявляють, ні, тут такого немає (я про деякі ознаки нацизму), а раз немає, значить немає. От й все.

Я не буду посилатися на світове право, що домінує над чимось там, справа не в цьому навіть. Це як якщо описати ознаки настання дня з посиланням на годинник, а сонце не вписати. І ти кажеш, так сонце ж встало, агов, а тобі - ні. Немає в законі про сонце, є лише про годинник. А він стоїть. На сторожі Рейху", - написав Бужанський.

Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва розглядає позов до колишнього голови Інституту нацпам'яті В'ятровича. Суть позову в тому, що Український інститут національної памяті офіційно заявив, що символіка 14-ї дивізії СС "Галичина" не є нацистською символікою.

Позов був поданий в 2017 році. Справа №826/11325/17.

"Явку В'ятровича Володимира Михайловича визнати обов'язковою", - зазначено в рішенні суду від 6 листопада 2019 року, оскільки саме В'ятрович підписав відповідь на запит щодо символіки дивізії СС "Галичина".

В Єдиному реєстрі судових рішень прізвище позивача не розкривається. З судових матеріалів відомо, що позивач судиться з Інститутом напамяті та В'ятровичем особисто. Він просить суд визнати протиправними дії чиновників із надання інтернет-виданню "Страна.ua" тлумачення Закону України "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки" щодо дивізії CC "Галичина". Позивач також просить суд заборонити В'ятровичу та Інституту нацпам'яті пропаганду символіки дивізії СС "Галичина" і тлумачення закону.

Як повідомляли Українські Ноівіні, 6 листопада Окружний адмінсуд Києва зобов'язав В'ятровича персонально з'явитися на засіданні 4 грудня по справі про протиправність невизнання нацистською символіки дивізії СС "Галичина".

У вересні 2019 року Кабінет Міністрів України звільнив В'ятровича з посади голови Інституту нацпам'яті.

Як повідомляли Українські Новини, 5 листопада Бужанський заявив про намір розробити і внести на розгляд Ради законопроект про неприпустимість вшанування осіб, які служили в будь-яких військових і поліцейських підрозділах, що визнані злочинними організаціями, а так само брали участь у Голокості.