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18 сентября 2019, среда, 13:42 96
Кабмин 2019-09-18T13:43:01+03:00
Українські Новини
Вятровича уволили из Института нацпамяти

Вятровича уволили из Института нацпамяти

Кабинет Министров уволил Владимира Вятровича с должности председателя Института национальной памяти.

Об этом Вятрович написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Я завершил каденцию на должности председателя Украинского института национальной памяти", - написал он.

Он поблагодарил всех сотрудников института и заверил, что следует продолжать начатые институциональные проекты, такие как создание музея "Революции достоинства" и Архива национальной памяти.

С 2008 по 2010 год Вятрович работал директором архива Службы безопасности Украины.

На должность директора Института нацпамяти был назначен 26 марта 2014 года.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин назначил Владимира Вятровича председателем Института нацпамяти 3 сентября 2014 года.

А между прочим, Вятровичу на следующий год выделили в 2 раза больший бюджет.

Также на выборах Вакарчук вел в Раду жену Вятровича, хотя сам Вятрович шел по спискам Порошенко.

Также ранее Вятрович и Институт нацпамяти отказались праздновать День Европы в Украине.

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