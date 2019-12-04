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04 грудня 2019, середа, 19:16 6
Суспільство 2019-12-04T20:00:02+02:00
Українські Новини
Поліція почала розслідувати пожежу в одеському коледжі

Поліція почала розслідувати пожежу в одеському коледжі

Поліція, Розслідування, пожежа, Одеський коледж
Пожежа в Одесі. Фото: dumskaya.net
Пожежа в Одесі. Фото: dumskaya.net

Національна поліція почала розслідувати пожежу в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

У повідомленні наголошується, що подію кваліфіковано як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

За даними поліції, під час пожежі постраждали 22 людини. Всі вони госпіталізовані, у лікарні від отриманих травм померла 17-річна студентка коледжу, а не викладач. Один з рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС) помилково упізнав загиблу як викладача коледжу.

Зараз поліцейські і рятувальники продовжують працювати на місці події, причини займання встановлюються.

Як повідомляли Українські Новини, 4 грудня о 10:12 в одеському коледжі на 3-му поверсі 6-поверхового навчального корпусу виникла пожежа. Площа пожежі орієнтовно становить 4 000 кв. м. Більше 40 осіб були евакуйовані.

Крім того, ймовірною причиною пожежі в коледжі в Одесі могла стати стара проводка, яку не міняли з 1966 року.

Тим часом, масштабну пожежу в коледжі в Одесі показили з висоти пташиного польоту.

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