Національна поліція почала розслідувати пожежу в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.



У повідомленні наголошується, що подію кваліфіковано як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.



За даними поліції, під час пожежі постраждали 22 людини. Всі вони госпіталізовані, у лікарні від отриманих травм померла 17-річна студентка коледжу, а не викладач. Один з рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС) помилково упізнав загиблу як викладача коледжу.



Зараз поліцейські і рятувальники продовжують працювати на місці події, причини займання встановлюються.



Як повідомляли Українські Новини, 4 грудня о 10:12 в одеському коледжі на 3-му поверсі 6-поверхового навчального корпусу виникла пожежа. Площа пожежі орієнтовно становить 4 000 кв. м. Більше 40 осіб були евакуйовані.



Крім того, ймовірною причиною пожежі в коледжі в Одесі могла стати стара проводка, яку не міняли з 1966 року.



Тим часом, масштабну пожежу в коледжі в Одесі показили з висоти пташиного польоту.