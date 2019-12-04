Депутат "Єдиної Росії" приїхав за українським паспортом і "попався" СБУ

Служба безпеки України затримала депутата від партії "Єдина Росія", яка визначила свою ідеологію як "російський консерватизм", Ігоря Кучерявого, який приїхав отримати український паспорт, на кордоні з анексованим Росією Кримом.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

Контррозвідники спецслужби встановили, що член так званого Севастопольського регіонального відділення партії "Єдина Росія" планував прибути на материкову частину для отримання українського паспорта.

СБУ відзначає антиукраїнську позицію Кучерявого. В 2014 році, будучи учасником громадської організації "Автоканал Севастополя", він був причетний до організації блокпостів в Севастополі та охороні громадського порядку.

Росія нагородила його медаллю Міністерства оборони Російської Федерації "За повернення Криму" і ювілейним знаком Федеральної служби безпеки "Ветерани спецслужб Росії Захисникам Криму і Севастополя".

СБУ має намір повідомити Кучерявому про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, тим часом Бойко сподівається, що Зеленський домовиться з Росією з приводу газу, а СБУ прийшла до депутатів "Опозиційної платформи" з обшуками.