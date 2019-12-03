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03 декабря 2019, вторник, 14:05 30
Верховная Рада и партии 2019-12-03T14:15:01+02:00
Українські Новини
Бойко надеется, что Зеленский договорится с Россией в "нормандском формате" по вопросам мира и газа

Бойко надеется, что Зеленский договорится с Россией в "нормандском формате" по вопросам мира и газа

Юрий Бойко, Оппозиционная платформа - За жизнь, ОПЗЖ, нормандский формат, Россия, Транзит газа, Вооруженный конфликт, Донбасс
Юрий Бойко. Фото пресс-службы
Юрий Бойко. Фото пресс-службы

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко надеется, что Президент Украины Владимир Зеленский договорится в ходе переговоров в "нормандском формате" с Россией по вопросам мира и транзита природного газа в Европу по территории Украины.

Об этом говорится на официальном веб-сайте партии ОПЗЖ.

Оппозиционный политик отметил, что это особенно важно в преддверии встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России, которая состоится в Париже 9 декабря.

"Мы возлагаем очень большие надежды на эту встречу, где будут сдвинуты с места два критически важных вопроса, волнующих украинское общество, - это мир в Украине и восстановления транзита российского газа в Европу по территории нашего государства", - подчеркнул Бойко.

Он также предостерег, от заявлений, которые звучат от отдельных политических сил по поводу вопросов, рассматриваемых на встрече.

"Мы уже сегодня слышим упреки о каких-то "красных линиях", которые не нужно переходить и тому подобное. Самое неприятное, что эти циничные обвинения звучат от представителей политических сил, которые 5 лет подряд заводили страну в тупик и не решали эту проблему", - сказал сопредседатель фракции ОПЗЖ.

Бойко подчеркнул, что ОПЗЖ поддерживает мирный путь решения вооруженного конфликта на востоке страны.

"Необходимо принять изменения в Конституцию, которые дадут возможность работать закону об особом статусе Донбасса. Мы полностью осознаем, что это единственный путь решения конфликта, возвращение территорий и людей. Мы знаем, что надо быть готовым к компромиссу по возобновлению транзита российского газа, чтобы исключить путь превращения нашей газотранспортной системы в груду металлолома. Я призываю всех ответственных политиков поддержать встречу 9 декабря ради граждан Украины и будущего нашего государства", - акцентировал Бойко.

Больше новостей о: Юрий Бойко Оппозиционная платформа - За жизнь ОПЗЖ нормандский формат Россия Транзит газа Вооруженный конфликт Донбасс

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