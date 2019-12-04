Помилкове рішення уряду: В'ятрович прокоментував призначення нового голови УІНП

Колишній директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що призначення Дробовича Антона головою УІНП є абсолютно помилковим рішенням.

Про це В'ятрович сказав в ефірі "Прямого".

"Я особисто з ним не знайомий, але знаю його з публікацій окремих проектів, в яких він брав участь. Найбільше побоювання у мене викликає його участь у проекті Меморіального центру "Бабин яр", проект якого фінансувався російськими олігархами, який був, до речі, альтернативним проектом державного... Для мене дуже показова участь цієї людини саме в такому проекті, бо я не вірю в якісь меценатські цілі російських олігархів в українській гуманітарній політиці", - сказав В'ятрович.

Він зазначив, що його насторожують заяви Дробовича, коли той був кандидатом на пост голови Українського інституту національної пам'яті.

"Мені здається, що це абсолютно помилкове рішення уряду. Якщо його розглядати разом з іншими кадровими рішеннями в гуманітарній політиці, то ми можемо говорити про загрозу гуманітарної політики", - додав В'ятрович.



Як повідомляли Українські Новини, Антон Дробович зайняв крісло В'ятровича в Інституті нацпам'яті.



Також Володимир В'ятрович проходить у Верховну Раду від партії "Європейська солідарність" замість Луценко.



Тим часом, погрози В'ятровичу від Бужанського виявилися розіграшем пранкера "Джокера".