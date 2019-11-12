Прославляющий Бандеру и УПА историк Вятрович станет депутатом Рады

Бывший председатель Института национальной памяти Владимир Вятрович проходит в Верховную Раду от партии "Европейская солидарность" вместо досрочно сложившей полномочия депутата от партии Ирины Луценко.

Об журналистам сказал депутат от фракции "Евросолидарность" Алексей Гончаренко, передают Українськi Новини.

"Вятрович (проходит в Раду вместо Луценко). Это уже точно", - сказал он.

По словам Гончаренко, бывший заместитель министра энергетики и угольной промышленности Наталия Бойко, которая согласно списку партии должна была пройти вместо Луценко, написала заявление о выходе из партийного списка.

Как сообщали Українськi Новини, депутат Рады Луценко решила досрочно сложить полномочия депутата из-за проблем с сердцем.

Ранее Вятровича уволили из Института нацпамяти. С 2008 по 2010 год Вятрович работал директором архива Службы безопасности Украины. На должность директора Института нацпамяти был назначен 26 марта 2014 года.

А на выборах Вакарчук вел в Раду жену Вятровича, хотя сам Вятрович шел по спискам Порошенко.