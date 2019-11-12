Угрозы Вятровичу от Бужанского оказались розыгрышем пранкера "Джокера"

Очередной розыгрыш пранкера " Джокера" прошел успешно. В этот раз он розыгралл экс-руководителя Института Национальной памяти Владимира Вятровича и депутата Максима Бужанского. Об этом он написал в своем Telegram канале, прикрепив соответствующие скриншоты.

Скриншот: t.me/joker_

"Вы считаете, господин Вятрович, что суть любви к своей Родине - заключается лишь в декоммунизации? Нет, настоящая любовь к своей стране - это, прежде всего, уважение и любовь к своим соотечественникам, несмотря на их мировоззрение и язык, на котором они привыкли общаться в повседневности. Не будьте лохом, опровергните фейк, который вы сами и распространили", - написал Джокер.

После того, как Вятрович опубликовал переписку, на номер пранкера начали приходить угрозы от поклонников Вятровича, которые думают, что пишут Бужанскому.

Скриншот: facebook/volodymyr.viatrovych

Скриншот: facebook/volodymyr.viatrovych

При этом сам Бужанский уже отреагировал на скандальный скрин и назвал это провокацией со стороны Вятровича. Кроме того депутат отметил, что в скрине указан номер не его мобильного телефона.

Как сообщали Українські Новини, бывший председатель Института национальной памяти Владимир Вятрович проходит в Верховную Раду от партии "Европейская солидарность" вместо досрочно сложившей полномочия депутата от партии Ирины Луценко.

Также пранкер "Джокер" обсуждал с депутатом Радуцким зарплату в конвертах для "слуг народа".