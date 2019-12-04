Путін заявив, що запропоновані Україною умови з транзиту газу економічно неприйнятні

Президент Росії Володимир Путін вважає економічно неприйнятними запропоновані Україною умови для нового контракту на транзит природного газу з 1 січня 2020 року.

Про це йдеться в повідомленні російського агентства ТАСС, передають Українські Новини.



Також Путін повідомив, що Росія готова зберегти транзит газу через територію України до 2020 року.



"Я постійно повторюю, що ми готові зберегти український транзит, ми ведемо зараз переговори про це у Відні, це ніякий не секрет. Щоправда, умови, які нам пропонують українські транзитери можливі, вони економічно неприйнятні для нас поки", - сказав він.



Також Путін висловив надію, що вдасться змінити умови в ході переговорів.



Як повідомляли Українські Новини, наприкінці листопада Росія і Україна провели газові переговори в Австрії та обговорили транзит газу.

"Газпром" заявив, що Україна повинна почати закупівлю російського газу для відновлення транзиту з 2020.



Тим часом, Зеленський допускає обговорення в "нормандському форматі" транзиту газу, але без прив'язки до Донбасу.