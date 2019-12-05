Вартість доставки пенсій зміниться: Кабмін затвердив нові тарифи

Кабінет Міністрів затвердив тарифи для акціонерного товариства "Укрпошта" на доставку пенсій у розмірі 1,15-2,3% від суми виплати в залежності від типу поселення.

Про це у своєму Telegram-каналі написав депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), передають Українські Новини.

Він повідомив, що Кабмін встановив тариф на оплату послуг, пов'язаних з виплатою і доставкою пенсій у вигляді готівки, в місті у розмірі 1,15% від суми відповідної виплати, а також у селах і селищах міського типу - 2,3% від суми виплати.

Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, Пенсійний фонд 2 грудня листопада почав фінансування пенсій за грудень після того, як перерахував пенсії у зв'язку із зміною прожиткового мінімуму для українців похилого віку з 1 грудня 2019.

Також Пенсійний фонд незабаром буде призначати пенсійні виплати за віком в Україні автоматично.

Тим часом Кабмін врегулював виплату пенсій переселенцям.