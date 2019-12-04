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04 грудня 2019, середа, 15:57 22
Судова влада 2019-12-04T18:00:03+02:00
Українські Новини
ДБР дозволили вилучити у НАБУ копії документів по справі розкрадання в "оборонці"

ДБР дозволили вилучити у НАБУ копії документів по справі розкрадання в "оборонці"

ДБР, розкрадання в оборонному секторі, Корупція в Міноборони, НАБУ
ДБР. Фото: ДБР
ДБР. Фото: ДБР

Печерський районний суд Києва дозволив Держбюро розслідувань вилучити в Національному антикорупційному бюро копії документів у справі про розкрадання в оборонному секторі.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Зокрема, суд дозволив ДБР вилучити копії документів, що стосуються в'їзду/виїзду транспортних засобів на територію "Київського бронетанкового заводу", а саме: журнали обліку транспорту, який проходить через КПП, які були вилучені на підставі постанови рішення суду і знаходяться у володінні НАБУ.

Представник НАБУ був проти задоволення цього клопотання ДБР.

Як повідомляли Українські Новини, Держбюро розслідувань повідомило про підозру 5 топ-чиновникам Міноборони у закупівлі неякісних бронежилетів "Корсар".

ДБР опублікувало розмови в Міноборони про закупівлю бракованих бронежилетів для армії.

Також браковані бронежилети, закуплені Міноборони, вилучені ДБР.

Крім того, Служба безпеки України підозрює чиновників Міністерства оборони в організації постачання неякісних продуктів Збройним силам.

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