ДБР дозволили вилучити у НАБУ копії документів по справі розкрадання в "оборонці"

Печерський районний суд Києва дозволив Держбюро розслідувань вилучити в Національному антикорупційному бюро копії документів у справі про розкрадання в оборонному секторі. Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини. Зокрема, суд дозволив ДБР вилучити копії документів, що стосуються в'їзду\/виїзду транспортних засобів на територію "Київського бронетанкового заводу", а саме: журнали обліку транспорту, який проходить через КПП, які були вилучені на підставі постанови рішення суду і знаходяться у володінні НАБУ. Представник НАБУ був проти задоволення цього клопотання ДБР. Як повідомляли Українські Новини, Держбюро розслідувань повідомило про підозру 5 топ-чиновникам Міноборони у закупівлі неякісних бронежилетів "Корсар". ДБР опублікувало розмови в Міноборони про закупівлю бракованих бронежилетів для армії. Також браковані бронежилети, закуплені Міноборони, вилучені ДБР. Крім того, Служба безпеки України підозрює чиновників Міністерства оборони в організації постачання неякісних продуктів Збройним силам.