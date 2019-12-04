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04 грудня 2019, середа, 15:21 15
Події 2019-12-04T15:45:39+02:00
Українські Новини
Відео дня: масштабна пожежа в коледжі в Одесі з висоти пташиного польоту

Відео дня: масштабна пожежа в коледжі в Одесі з висоти пташиного польоту

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Пожежу в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на 3-му поверсі 6-поверхового навчального корпусу, за допомогою дрона зняли з висоти пташиного польоту.

Відео оприлюднене на Youtube-каналі Руслана Самоварова.

Наразі офіційно причини пожежі не встановлено, але за неофіційною інформацією, причиною пожежі могла стати стара проводка, яку не міняли з 1966 року. Займання сталося в офісному приміщенні, повідомляє "Думська".

Пожежу було локалізовано на площі 4000 кв. метрів.

Понад 40 осіб були евакуйовані, ліквідація пожежі триває.

Як соообщали Українські Новини, 1 людина загинула і 19 госпіталізовані через пожежу в Одеському коледжі. У міській лікарні №1 померла викладач коледжу Анна Бардюк 1976 року народження. Також був опублікований список постраждалих неповнолітніх.

Тим часом в Одесі перестали працювати три тролейбусних маршрути через масштабної пожежі в коледжі. Призупинилася робота тролейбусних маршрутів — № 1, 8 і 14. Такі заходи будуть тривати до повного відкриття проїзду по вул. Пушкінській.

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Пожежа в одеському коледжі. Скріншот Youtube/Ruslan Samovarov
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