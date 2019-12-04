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04 грудня 2019, середа, 14:12 45
Кабмін 2019-12-04T16:00:03+02:00
Українські Новини
Кабмін звільнив Зеркаль і Чернегу

Кабмін звільнив Зеркаль і Чернегу

Олена Зеркаль, Роман Чернега, Кабмін, Звільнення з посади
Олена Зеркаль.
Олена Зеркаль.

Кабінет Міністрів звільнив Олену Зеркаль з посади заступника міністра закордонних справ і Романа Чернегу - з посади голови Державної служби з питань праці.

Про це у своєму Telegram-каналі написав депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), передають Українські Новини.

"Зеркаль Олена звільнена за власним бажанням з посади заступника міністра МІД", - написав депутат.

Згідно з повідомленням, також звільнений Чернега з посади голови Держслужби праці.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду в середу, 4 грудня.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський скасував призначення Зеркаль заступник голови Офісу Президента. Зеркаль збиралася працювати заступник міністра закордонних справ, однак 28 листопада вона подала у відставку за власним бажанням.

В січні 2015 року Кабмін призначив головою Держслужби праці Чернегу.

 

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