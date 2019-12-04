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  • Хочу повернути всіх українців до Нового року, - Зеленський озвучив пріоритети "нормандської зустрічі"
04 грудня 2019, середа, 13:33 16
Президент 2019-12-04T14:00:04+02:00
Українські Новини
Хочу повернути всіх українців до Нового року, - Зеленський озвучив пріоритети "нормандської зустрічі"

Хочу повернути всіх українців до Нового року, - Зеленський озвучив пріоритети "нормандської зустрічі"

нормандський формат, Нормандська четвірка, Володимир Зеленський, Донбас
Зеленський. Офіс Президента
Зеленський. Офіс Президента

На майбутній зустрічі в "нормандському форматі", перед яким в Офісі Президента затвердили 5 сценаріїв реінтеграції Донбасу, Президент України планує порушити тему обміну українців і війни на Донбасі.

Про це він повідомив в ході спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Швеції Стефаном Льовен в Києві, передають Українські Новини.

"Я очікую дій з термінами. Я не знаю, чи вдасться нам чи ні, але перша важлива перемога - ми зустрічаємося. Ми повернули, але не всіх. Я б дуже хотів, щоб Новий рік наші люди зустрічали зі своїми сім'ями вдома, в Україні. Для мене це дуже важливий, дуже особистий гуманітарний питання. Я дійсно хочу великого обміну, який називають "всіх на всіх". Мене цікавить саме "всіх на всіх", щоб всі були вдома", - сказав він.

Також Зеленський планує підняти питання термінів виведення незаконних збройних формувань і озброєння з Донбасу.

"Якщо всі сторони захочуть припинення війни, як цього хочемо ми, то ми можемо досягти серйозних результатів", - підкреслив Зеленський.

Крім того, Президент висловив упевненість в тому, що на зустрічі буде підніматися питання можливості забезпечення проведення місцевих виборів на підконтрольних територіях Донбасу.

"Для нас найважливіше, щоб це відбувалося за законодавством України, щоб там були представлені всі наші партії, іноземні спостерігачі, був безпечний доступ", - зазначив він.

Також, за словами Президента, він підніме питання формату і термінів передачі неконтрольованих ділянок державного кордону під український контроль.

Як повідомляли Українські Новини, зустріч лідерів "нормандського формату" пройде 9 грудня в Парижі (Франція).

Тим часом Трамп вірить, що Росія і Україна досягнуто великого прогресу на зустрічі "нормандської четвірки".

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