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03 декабря 2019, вторник, 21:55 584
Политика 2019-12-03T21:55:39+02:00
Українські Новини
В Офисе Президента утвердили 5 сценариев реинтеграции Донбасса

В Офисе Президента утвердили 5 сценариев реинтеграции Донбасса

нормандский формат, Переговоры, реинтеграция Донбасса, Владимир Зеленский

На координационном совещании, которое состоялось в Офисе Президента, утвердили 5 сценариев реинтеграции оккупированных территорий Донбасса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Согласно ему, совещание при участии Президента Владимира Зеленского состоялось в рамках подготовки ко встрече в "нормандском формате" (лидеров Украины, России, Германии, Франции).

На совещании утвердили 5 сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса.

В рамках обсуждения сценариев Зеленский поручил главнокомандующему Вооруженных сил Руслану Хомчаку в ближайшее время посетить территорию проведения Операции объединенных сил (ООС).

Как сообщали Українськi Новини, Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина ожидает от России "Ruxit", а Бойко надеется, что Зеленский договорится с Россией в "нормандского формате" по вопросам мира и газа.

Также Зеленский рассказал, кто поможет вернуть Крым в новом формате переговоров.

Больше новостей о: нормандский формат Переговоры реинтеграция Донбасса Владимир Зеленский

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