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  • В Одесі перестали працювати три тролейбусних маршрути через масштабну пожежу в коледжі
04 грудня 2019, середа, 13:14 12
Події 2019-12-04T13:36:32+02:00
Українські Новини
В Одесі перестали працювати три тролейбусних маршрути через масштабну пожежу в коледжі

В Одесі перестали працювати три тролейбусних маршрути через масштабну пожежу в коледжі

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Пожежа в Одеському колежді. Фото: Думська
Пожежа в Одеському колежді. Фото: Думська

3 тролейбусних маршрути перестали працювати і 3 вкоротили через пожежу в Одеському коледжі на перехресті вул. Пушкінській та Троїцької у центрі Одеси.

Про це повідомило комунальне підприємство "Одесміськелектротранс", передають Українські Новини.

Призупинилася робота тролейбусних маршрутів — № 1, 8 і 14.

Тролейбуси № 7, 9, 10 і 11 курсують по скороченому шляху - до залізничного вокзалу.

Такі заходи будуть тривати до повного відкриття проїзду по вул. Пушкінській.

Як повідомляли Українські Новини, в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа, проводиться евакуація з будівлі. За даними швидкої, постраждалих вже 12, в тому числі двоє пожежників. Стан — середньої тяжкості і тяжкий. Людей госпіталізували до МКЛ №1, 9, 11 і обласну дитячу лікарню.

Також в Одесі в готелі "Токіо Стар" сталася пожежа, загинули щонайменше 8 осіб.

Раніше в Одесі в психлікарні Воробйова сталася пожежа: загинули 6 людей.

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