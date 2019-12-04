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04 грудня 2019, середа, 12:50 30
ЗМІ 2019-12-04T14:04:03+02:00
Українські Новини
Freedom House радить Україні утриматися від загальної заборони на доступ до російських та інших сайтів

Freedom House радить Україні утриматися від загальної заборони на доступ до російських та інших сайтів

Freedom House, Блокування сайтів, російські сайти
Блокування сайтів. Фото: 24tv.ua
Блокування сайтів. Фото: 24tv.ua

Міжнародна неурядова організація Freedom House рекомендує владі України обмежувати доступ до російських сайтів тільки за рішенням суду.

Про це йдеться у звіті Freedom House "Чи слід Україні скасувати санкції проти російських інтернет-платформ?", передають Українські Новини.

"Утримайтеся від запровадження загальної заборони доступу до ресурсів і гарантуйте, що єдиною правовою підставою для вилучення вмісту або доступу є рішення суду, яке виноситься за результатами ретельного і справедливого розслідування кожної справи, за умови, що така міра необхідна і пропорційна переслідуваній меті у відповідності з вимогами міжнародного права", - йдеться в ньому.

Freedom House закликає владу періодично звітувати перед громадськістю про вплив санкцій і про заходи, вжиті державою для захисту і охорони свободи слова в часи конфлікту і, особливо якщо в рамках цих зусиль були застосовані санкції, а також організувати загальнонаціональні кампанії з підвищення обізнаності користувачів Інтернету про їх права.

На їх думку, владі слід формулювати для громадськості чітке обґрунтування необхідності введення обмежувальних заходів і те, як вони зможуть вирішити основну проблему, з огляду на дотримання прав людини.

У разі прийняття такого рішення, варто точно сформулювати санкції, встановити механізм їх виконання та обмежити їх тривалість.

Також слід створити мережу перевіряючих достовірність інформації, пов'язаної з озброєним конфліктом і визнавати право інтернет-провайдерів відмовитися від виконання запитів на блокування, якщо інше не встановлено рішенням суду.

За словами Freedom House, Україна повинна дотримуватися міжнародних стандартів прав людини та захисту свободи слова в Інтернеті.

Як повідомляли Українські Новини, Freedom House також заявили, що інициатива міністра Бородянського про кримінальну відповідальність ЗМІ "дуже тривожний крок".

Тим часом Україна обігнала Білорусь і Росію в рейтингу свободи в інтернеті

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