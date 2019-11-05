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05 ноября 2019, вторник, 15:15 199 Видео
СМИ 2019-11-05T15:30:19+02:00
Українські Новини
Инициатива министра Бородянского об уголовной ответственности СМИ "очень тревожный шаг", - Freedom House

Инициатива министра Бородянского об уголовной ответственности СМИ "очень тревожный шаг", - Freedom House

Freedom House, Метью Шааф, Владимир Бородянский

Инициатива Министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского о введении уголовной ответственности СМИ в случае искажения общественного мнения вызывает тревогу у международных организаций.

Такое мнение высказал на конференции в НСЖУ в Киеве Директор представительства Freedom House в Украине Метью Шааф.

"Ответственность за сообщение идеи, новости, информации – это очень тревожный шаг", - заявил он.

При этом Шааф напомнил, что СМИ работают в правовом поле и несут ответственность за нарушение Закона. Но введение нового законодательного акта с уголовной ответственностью для СМИ за качество информирования может стать проблемой с точки зрения свободы слова и свободы СМИ.

"Я надеюсь, что любые изменения, которые касаются работы СМИ, работы журналистов и свободы прессы, будут приниматься только при участии журналистского сообщества, при участии международных организаций, которые могут рассказать о международных, европейских стандартах, и при участии общественности", - резюмировал он.

Как сообщалось ранее, Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский выступает за уголовную ответственность СМИ в случае искажения общественного мнения.  "Это более серьезная ответственность, - когда люди за деньги искажают общественное мнение. Сегодня нет за это ответственности, но, в принципе, мне кажется нужно ввести такой критерий, при котором за такие вещи будет наступать уголовная ответственность", - сказал министр.

НСЖУ уже назвал "дикостью" желание министра Бородянского ввести уголовную ответственность для СМИ.

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