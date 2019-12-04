Випередили тільки Грузію і Молдову: дослідження рівня освіти в Україні показало шокуючі результати

Дослідження якості освіти Programme for International Student Assessment (PISA) 2018 показало неприпустимо низький рівень освіти в Україні.

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"25,9% учнів досягли читацької грамотності, 36% - математичної, 26,4% - природничо-наукової. Це означає, що учні не можуть без зусиль виконати багато елементарних вправ за освітньою програмою. Це неприпустимо!" - написав він.

За його словами, PISA - це Doing Business, тільки для систем освіти, який простежує рівень трьох навичок: читацького, математичного і природничого.

Він також, зазначив, що в бюджеті-2020 вперше з'явилася програма "Здатна школа", в рамках якої виділено 3,5 млрд гривень на розвиток опорних шкіл в сільській місцевості.

З 15 квітня по 30 травня 2018 року в 250 навчальних закладах 5,9 тис. 15-річних учнів та студентів проходили 2-годинне тестування, спрямоване на оцінку рівня їх читацької, математичної та природничо-наукової грамотності.

Як заявила міністр науки і освіти Ганна Новосад, результати України доцільно порівнювати з показниками референтних для України держав - країн зі схожим соціально-економічним становищем і культурно-історичною спорідненістю.

"Референтними для України у звіті PISA-2018 є Білорусь, Грузія, Естонія, Молдова, Польща, Словацька Республіка та Угорщина. У рейтингу референтних країн Україна випередила тільки Грузію та Молдову за всіма трьома показниками. А Естонія, взагалі увійшла в топ-10 країн за рейтингом ОЕСР", - зазначила Новосад.

Як повідомляли Українські Новини, на поліпшення якості освіти у школах виділено 1,9 млрд гривень.

Тим часом в українських школах впроваджують курс "Основи сім'ї" в якому розповідається про християнство і небезпеку дошлюбного сексу.