В украинских школах внедряют курс "Основы семьи", в котором рассказывается о христианстве и опасности добрачного секса

В украинских школах внедряют курс "Основы семьи", в котором рассказывается о христианстве и опасности добрачно

Министерство образования постепенно начало внедрять курс "Основы семьм", который на данный момент преподается в 120 украинских школах. Об этом говорится в материалах theБабеля.

Основная цель курса заключается в том, чтобы донести детям правильные основы и принципы построения семьи. На уроках старшеклассников обучают, как выбирать будущих мужей или жен, строить счастливую семейную жизнь, планировать и воспитывать детей.

Однако несмотря на то, что Министерство образования не стало возражать, некоторые родители увидели в учебнике чрезмерную религиозность и дискриминацию и попросили образовательное ведомство еще раз проверить его.

В Институте модернизации образования объяснили, что антидискриминационная экспертиза обязательна только для курсов из обязательной учебной программы. Однако, по словам советника министра Елены Масалитиной, ее все-таки провели после обращения недовольных родителей.

"Там есть положительные вещи, достойные внедрения в школы, но есть и вещи, которые противоречат действующему законодательству", - озвучила она предварительные результаты проверки. Сейчас заключение экспертов изучают юристы Министерства образования и науки, далее его должны передать министру Анне Новосад.

Программа "Основ семьи" рассчитана на два года - для 10 и 11-х классов общеобразовательных школ. За эти уроки дети не получают оценки, поскольку он является факультативным. Однако его посещение очень важно.

Специфика преподавания предмета достаточно сложная, поскольку затрагиваются темы религии и личных стереотипов. Потому, все темы будут преподноситься постепенно, начиная от общих, и заканчивая уроками о половой жизни, контрацепции, браке, планировании и воспитании детей.

Автором курса является Адриан Буковинский, который описывает в книгах единую модель счастливой семьи: молодые мужчина и женщина женятся, венчаются, в ближайшие несколько лет становятся родителями, мать в основном занимается домашними делами и "стимулирует воспитательный потенциал мужчины". Дети растут в религиозной христианской семье, где им прививают мораль и любовь к Богу.

Буковинский сам разработал курс "Основы семьи" и предложил его Министерству образования и науки. В конце 2018 года МОН рекомендовал преподавать курс в старших классах. По процедуре, экспертизу проводила специальная комиссия при Институте модернизации содержания образования. Как рассказала ее секретарь Леся Корецкая, члены комиссии решили, что курс "не помешает образовательному процессу", и дали ему положительную оценку. Классы, в которых появились уроки по "Основам семьи", должны сами заказать учебники на сайте Буковинского. Комплект из двух книг стоит 250 грн.

В 2016 году МОН рекомендовал и почти сразу запретил для факультативов учебник "Семейные ценности" для 8-9 классов. К курсу возникло немало вопросов, в частности из-за гендерных стереотипов. Авторы писали, что "настоящая женщина никогда не спорит", а "мужчина - творец, который всегда стремится к новизне".

После скандала экс-министр образования и науки Лилия Гриневич признала, что курс "Семейные ценности" "не соответствует гендерной чувствительности", с него сняли гриф о рекомендации к преподаванию и не ввели в школьную программу.

Когда предмет Буковинского появился в украинских школах, его начали активно обсуждать в Facebook-сообществе "Батьки SOS". Некоторым родителям не понравился курс, из-за чего они обратились к министру образования Анне Новосад.

"В книжке есть серьезная христианская православная составляющая, и родители обеспокоены из-за этого, особенно те, которые исповедуют какую-то другую религию. У нас вроде бы светское государство, а детям на вроде бы нерелигиозном курсе безальтернативно предлагается православный христианский подход к мировоззрению", - рассказала журналистам внештатная советница министра образования Анны Новосад Елена Масалитина, которая общалась с недовольными родителями. В письме родители просили провести антидискриминационную проверку курса "Основы семьи".

Как сообщали Українські Новини, ранее ученые из Национального института здравоохранения США определили, что высшее образование может влиять на поведение людей, употребляющих алкоголь, и снижать риск развития у них алкогольной зависимости.

Также кабмин предлагал ввести среднее образование с 3 моделями изучения украинского для нацменьшинств