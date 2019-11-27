Автобусы и ремонт столовых: На улучшение качества образования в школах выделели 1,9 млрд гривен

Кабинет Министров выделил 1,9 млрд гривен на образование в рамках комплексной государственной программы улучшения качества образования в школах в то время как родителей школьников будут штрафовать за прогулы

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 27 ноября, правительство приняло решение направить 1,9 млрд гривен в образовательную сферу", - говорится в нем.

К концу этого года все школы получат доступ к высокоскоростному Интернету, дети в сельских школах смогут комфортно добираться до учебных учреждений и питаться в комфортных условиях.

Так, будут закуплены около 430 новых школьных автобусов и проведен ремонт столовых, для чего Кабмин выделил 400 млн гривен.

"Сегодня мы направили почти 801,6 млн гривен на современное оборудование и технологии. Уже в этом году наши школьники, интересующиеся математическими и естественными науками, технологиями и техническим творчеством, получат новое оборудование для кабинетов и STEM-лабораторий", - отметил премьер-министр Алексей Гончарук.

Он также добавил, что Кабмин выделил 55,3 млн гривен на приобретение оборудования для специальных школ и учебно-реабилитационных центров, в которых учатся дети с особыми потребностями.

Как сообщали Українськi Новини, к следующему году Украина закроет все русскоязычные школы. Тем временем эксперт считает, что украинское образование не приспособлено к рынку труда.