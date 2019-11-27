подписаться на рассылку
23.8 24.1
26.05 26.55
˟
  • Новости
  • Политика
  • Кабмин
  • Автобусы и ремонт столовых: На улучшение качества образования в школах выделели 1,9 млрд гривен
27 ноября 2019, среда, 17:22 27
Кабмин 2019-11-27T17:30:02+02:00
Українські Новини
Автобусы и ремонт столовых: На улучшение качества образования в школах выделели 1,9 млрд гривен

Автобусы и ремонт столовых: На улучшение качества образования в школах выделели 1,9 млрд гривен

Образование, Школа, Кабмин, Ремонт
Школа. Фото: pexels
Школа. Фото: pexels

Кабинет Министров выделил 1,9 млрд гривен на образование в рамках комплексной государственной программы улучшения качества образования в школах в то время как родителей школьников будут штрафовать за прогулы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 27 ноября, правительство приняло решение направить 1,9 млрд гривен в образовательную сферу", - говорится в нем.

К концу этого года все школы получат доступ к высокоскоростному Интернету, дети в сельских школах смогут комфортно добираться до учебных учреждений и питаться в комфортных условиях.

Так, будут закуплены около 430 новых школьных автобусов и проведен ремонт столовых, для чего Кабмин выделил 400 млн гривен.

"Сегодня мы направили почти 801,6 млн гривен на современное оборудование и технологии. Уже в этом году наши школьники, интересующиеся математическими и естественными науками, технологиями и техническим творчеством, получат новое оборудование для кабинетов и STEM-лабораторий", - отметил премьер-министр Алексей Гончарук.

Он также добавил, что Кабмин выделил 55,3 млн гривен на приобретение оборудования для специальных школ и учебно-реабилитационных центров, в которых учатся дети с особыми потребностями.

Как сообщали Українськi Новини, к следующему году Украина закроет все русскоязычные школы. Тем временем эксперт считает, что украинское образование не приспособлено к рынку труда.

Больше новостей о: Образование Школа Кабмин Ремонт

Архив
Новости
Россия и Украина должны заключить договор на транзит газа до 13 декабря, - "Нефтегаз" 17:37
Кабмин зафиксирует цену на газ на январь-апрель 2020 17:25
Автобусы и ремонт столовых: На улучшение качества образования в школах выделели 1,9 млрд гривен 17:22
НАБУ задержало Альперина, - источник 17:14
Гончарук уволил Недашковского 17:12
больше новостей
Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий: сколько получат украинцы 05:35 Инфографика
Первые платные дороги в Украине могут появиться через 3-4 года 23:55
Зеленский хочет уменьшить лимит продажи земли в одни руки 23:40
Зеленский в разговоре с Путиным заявил о необходимости вернуть все пропавшее с украинских кораблей 22:24
Тепло до +12 и дождь: прогноз погоды на четверг 13:36 Карта
больше новостей
"Борис Патон. Человек будущего": "Интер" снял документальный проект ко дню рождения известного ученого 17:22
Бужанский дал Рябошапке 2 дня, чтоб внести в Раду снятие неприкосновенности с Порошенко 10:56
Суд разрешил ГБР изъять в Офисе Президента документы об отпусках и командировках Порошенко за 5 лет 11:19
Константин Кулик назначен начальником следствия в СБУ, - журналист 12:15
Соколовская получила надбавку "за интенсивность труда" вдвое больше оклада 06:35 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok