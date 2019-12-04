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04 грудня 2019, середа, 08:34 20
Події 2019-12-04T08:52:23+02:00
Українські Новини
У центрі Києва пожежа спалахнула в елітній новобудові

У центрі Києва пожежа спалахнула в елітній новобудові

пожежа, Новобудови Києва, Київ, дснс
Илюстративное фото пожежників. Фото: pexel
Илюстративное фото пожежників. Фото: pexel

Після нещодавньї серйозної пожежі в київському дитячому саду, сьогодні вночі в центрі столиці в одному з будинків елітного житлового кварталу "Новопечерські липки" спалахнула будівля. Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Як повідомляється, на місці події вже працюють рятувальники столичного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Інформація про постраждалих уточнюється.

"Серйозне задимлення і пожежа зараз можуть спостерігати жителі "Новопечерських Липок". Інформація про постраждалих встановлюється", - йдеться в повідомленні.

У знятому на відео з місця подій видно, що загорівся останній поверх багатоповерхового будинку.

Як повідомляли Українські Новини, 25 листопада в Києві сталася пожежа підвищеної складності, в якій згорів приватний будинок на Печерську. Пожежникам знадобилося майже дві години, щоб локалізувати та ліквідувати пожежу.

Напередодні в столиці загорілася будівля бізнес-центру а раніше вночі горів кавовий кіоск біля житлового будинку, а також великий приватний будинок з дерев'яним дахом палахкотів у Голосіївському районі Києва.

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