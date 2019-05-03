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03 мая 2019, пятница, 20:40 1021
Происшествия 2019-07-15T04:08:34+03:00
Українські Новини
Большой частный дом с деревянной крышей масштабно полыхал в Голосеевском районе Киева

Большой частный дом с деревянной крышей масштабно полыхал в Голосеевском районе Киева

В пятницу, 3 мая, в Киеве по адресу улица Холмогорская, 17 произошел пожар. Горел двухэтажный частный дом. Пострадавших нет, так как люди успели выйти на улицу. Спасатели пытались полностью ликвидировать возгорание, сообщает "Информатор".

Вызов на линию 101 поступил около 13:20.

Предварительно, площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. Огонь охватил второй этаж и крышу здания. Очевидцы утверждают, что перед началом пожара они слышали хлопок и увидели пламя на балконе. В момент начала пожара внутри были люди, но они успели выйти на улицу.

Спустя час пожар локализовали. На месте работали 4 единицы техники и около 18 человек личного состава. Также на месте дежурили медики и полиция.

Пожар в доме на Совках. Фото: Пожар в доме на Совках. Фото: "Информатор"

В 14:23 пожар удалось локализовать на площади 100 квадратных метров и в 14:38 ликвидировать. Причину пожара будут выяснять следователи.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве вспыхнул пожар на пустыре, на Позняках стоял густой черный дым. Также в Киеве загорелось здание бизнес-центра.

Ранее в Киеве ночью горел кофейный киоск возле жилого дома.

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