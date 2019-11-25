Пожар повышенной сложности: в Киеве на Печерске полыхал частный дом

В Киеве на минувших выходных произошел очередной пожар в частном доме.

Как сообщает "Информатор", ЧП произошло на улице Николая Соловцова, 21. Пожару был присвоен ранг повышенной сложности.

Так, инцидент произошел накануне около 16:00. Сначала площадь пожара в частном доме составляла около 50 квадратных метров. При этом была угроза распространения огня на прилегающие строения.

Пожар на Печерске. Фото: Информатор

Пожарным понадобилось почти два часа, чтобы локализовать и ликвидировать пожар. К счастью, пострадавших и погибших при инциденте нет. На месте работали 28 человек личного состава и семь единиц техники.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве вспыхнул пожар на пустыре, на Позняках стоял густой черный дым. Также в Киеве загорелось здание бизнес-центра.

Ранее в Киеве ночью горел кофейный киоск возле жилого дома, а также большой частный дом с деревянной крышей масштабно полыхал в Голосеевском районе Киева.