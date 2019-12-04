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  • Трамп незаконно використав свою владу для тиску на Україну, - звіт Комітету
04 грудня 2019, середа, 08:07 21
Америка 2019-12-04T08:13:59+02:00
Українські Новини
Трамп незаконно використав свою владу для тиску на Україну, - звіт Комітету

Трамп незаконно використав свою владу для тиску на Україну, - звіт Комітету

Імпічмент, США, Джо Байден, Дональд Трамп
Зеленський і Трамп. Фото: Офіс Президента
Зеленський і Трамп. Фото: Офіс Президента

Президент США Дональд Трамп відмовився приходити на судове засідання по справі його імпічменту і використовував президентські повноваження незаконним способом для одержання вигоди в майбутній виборчій гонці.

Про це йдеться в проекті звіту за результатами розслідування про імпічмент Трампа, опублікованому на офіційному сайт Комітету.

Наголошується, що президент США використовував владу для тиску на Україну, щоб ініціювати розслідування проти колишнього віце-президента Джо Байдена.

"Докази є чіткими, що президент Трамп використовував владу свого кабінету для тиску на Україну, щоб ініціювати розслідування проти свого політичного суперника, колишнього віце-президента Джо Байдена", - наголошується в заяві.

Крім того, наголошується, що зібрані докази розвінчують теорію змови про те, що нібито Україна, а не Росія втручалася у вибори 2016 року.

"Також очевидні докази, що президент Трамп зумовив офіційні дії від публічного оголошення (українською стороною) цього розслідування: очікуваного візиту в Білий дім, а також критично важливої військової допомоги США, необхідного Україні для боротьби з російським ворогом", - наголошується в заяві.

Як повідомляли Українські Новини, раніше виникла неприємна ситуація з заморожуванням військової допомоги з боку США, на яку відреагував Президент Володимир Зеленський і закликав країни підтримувати Україну.

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