Трамп незаконно використав свою владу для тиску на Україну, - звіт Комітету

Президент США Дональд Трамп відмовився приходити на судове засідання по справі його імпічменту і використовував президентські повноваження незаконним способом для одержання вигоди в майбутній виборчій гонці.

Про це йдеться в проекті звіту за результатами розслідування про імпічмент Трампа, опублікованому на офіційному сайт Комітету.

Наголошується, що президент США використовував владу для тиску на Україну, щоб ініціювати розслідування проти колишнього віце-президента Джо Байдена.

"Докази є чіткими, що президент Трамп використовував владу свого кабінету для тиску на Україну, щоб ініціювати розслідування проти свого політичного суперника, колишнього віце-президента Джо Байдена", - наголошується в заяві.

Крім того, наголошується, що зібрані докази розвінчують теорію змови про те, що нібито Україна, а не Росія втручалася у вибори 2016 року.

"Також очевидні докази, що президент Трамп зумовив офіційні дії від публічного оголошення (українською стороною) цього розслідування: очікуваного візиту в Білий дім, а також критично важливої військової допомоги США, необхідного Україні для боротьби з російським ворогом", - наголошується в заяві.

Як повідомляли Українські Новини, раніше виникла неприємна ситуація з заморожуванням військової допомоги з боку США, на яку відреагував Президент Володимир Зеленський і закликав країни підтримувати Україну.