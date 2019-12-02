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02 декабря 2019, понедельник, 11:57 216
Президент 2019-12-02T11:59:02+02:00
Українські Новини
Зеленский отреагировал на блокировку военной помощи от США

Зеленский отреагировал на блокировку военной помощи от США

Дональд Трамп, Военная помощь, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

В ответ на блокировку помощи Украине со стороны стратегических партнеров, в том числе и со стороны Дональда Трампа, не должна блокироваться, заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Spiegel.

Президент прокомментировал ситуацию с возможной связью заморозки военной помощи от США летом этого года и требованиями к Украине от президента США Дональда Трампа начать расследование по делу Burisma. Зеленский отрицает, что речь шла об услуге за услугу.

"Я полностью исключаю это", - сообщил он.

В то же время он подчеркнул, чир необходимо понимать, что Украина находится в состоянии войны, поэтому ее партнерам не следует блокировать какую-либо помощь.

"Для меня это вопрос справедливости. Речь идет не об услуге за услугу, это отдельная история", - сказал Президент.

Как сообщали Українські Новини, хоть генеральный инспектор Министерства обороны США Гленн Файн отказался расследовать задержку военной помощи Украине, вскоре Пентагон увеличит финансирование программ в Украине и Грузии после сокращения взносов в коллективный бюджет НАТО.

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