Зеленский отреагировал на блокировку военной помощи от США

Президент прокомментировал ситуацию с возможной связью заморозки военной помощи от США летом этого года и требованиями к Украине от президента США Дональда Трампа начать расследование по делу Burisma. Зеленский отрицает, что речь шла об услуге за услугу.

"Я полностью исключаю это", - сообщил он.

В то же время он подчеркнул, чир необходимо понимать, что Украина находится в состоянии войны, поэтому ее партнерам не следует блокировать какую-либо помощь.

"Для меня это вопрос справедливости. Речь идет не об услуге за услугу, это отдельная история", - сказал Президент.

Как сообщали Українські Новини, хоть генеральный инспектор Министерства обороны США Гленн Файн отказался расследовать задержку военной помощи Украине, вскоре Пентагон увеличит финансирование программ в Украине и Грузии после сокращения взносов в коллективный бюджет НАТО.