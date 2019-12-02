подписаться на рассылку
23.8 24.1
26 26.55
˟
02 декабря 2019, понедельник, 10:56 16
Америка 2019-12-02T10:58:53+02:00
Українські Новини
Трамп решил "прогулять" судебное слушание касательно его импичмента

Трамп решил "прогулять" судебное слушание касательно его импичмента

Дональд Трамп, Импичмент, Суд, США
Дональд Трамп. Фото: Twitter/realDonaldTrump
Дональд Трамп. Фото: Twitter/realDonaldTrump

Президент США Дональд Трамп и его адвокаты не будут участвовать в первом судебном заседании по импичменту, процедура которого началась 31 октября, а слушанье назначено на 4 декабря.

Об этом сообщает CNN.

Адвокат Трампа Пэт Чиполлоне уже сообщил об этом решении главе комитета Палаты представителей Конгресса США по судебным вопросам Джерри Надлеру.

"Это безосновательное и однопартийное расследование противоречит исторической практике, процессуальному праву и справедливости. Нельзя ожидать нашего участия в слушаниях, пока не будут названы свидетели и пока не станет известно, обеспечит ли юридический комитет президенту справедливый процесс путем дополнительных слушаний", — заявил защитник главы Белого дома.

Он также напомнил, что 4 декабря у Трампа запланирован визит на саммит НАТО в Лондон.

Как сообщали Українські Новини,  США запустили процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды. 

Напомним, Дональд Трамп лично заблокировал военную помощь Украине, из-за чего из Белого дома уволились два сотрудника

Больше новостей о: Дональд Трамп Импичмент Суд США

Архив
Новости
Цена на электроэнергию снова обновила исторический минимум, снизившись на 31,9% 11:07
Сколько в 2020 году на самом деле получит денег из бюджета фонд супруги экс-президента 10:59
Трамп решил "прогулять" судебное слушание касательно его импичмента 10:56
Российские удобрения попадают на украинский рынок из третьих стран, - предправления черкасского "Азота" Скляров 10:47
Курс продажи рубля в Киеве повысился 10:45
больше новостей
В первую зимнюю ночь Украину засыпет снегом и ударит мороз: прогноз погоды на воскресенье 13:15 Карта
Ограбление Ощадбанка. Фото: Информатор
В Киеве взорвали и ограбили "Ощадбанк": улица усыпана купюрами, объявлен план "Сирена" 11:13 Дополнено
Минимальная пенсия выросла на 74 гривны, максимальная – на 740: кто получил прибавку 05:59 Список
Потрясение для экономики: финансист объяснил ситуацию на валютном рынке 05:50
Максим Бужанский: 150 млн гривен на кинофонд жены Порошенко. Ущипните меня, кошмарный сон 19:56
больше новостей
Ограбление Ощадбанка. Фото: Информатор
В Киеве взорвали и ограбили "Ощадбанк": улица усыпана купюрами, объявлен план "Сирена" 11:13 Дополнено
Министр Бородянский выделил госфонду Марины Порошенко в 2 раза больше денег из бюджета, чем давали при президенте Порошенко 21:31
Украина не против принять в состав "пару областей России" в качестве исторической справедливости, - Кулеба 09:01 Карта
Зеленский хочет встретиться со студентами, которые пострадали во время столкновений на Майдане 16:59
Нет "спорных границ", когда речь идет о Крыме, - МИД Литвы обратился к Apple 19:44
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok