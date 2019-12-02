Трамп решил "прогулять" судебное слушание касательно его импичмента

Об этом сообщает CNN.

Адвокат Трампа Пэт Чиполлоне уже сообщил об этом решении главе комитета Палаты представителей Конгресса США по судебным вопросам Джерри Надлеру.

"Это безосновательное и однопартийное расследование противоречит исторической практике, процессуальному праву и справедливости. Нельзя ожидать нашего участия в слушаниях, пока не будут названы свидетели и пока не станет известно, обеспечит ли юридический комитет президенту справедливый процесс путем дополнительных слушаний", — заявил защитник главы Белого дома.

Он также напомнил, что 4 декабря у Трампа запланирован визит на саммит НАТО в Лондон.

Как сообщали Українські Новини, США запустили процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды.

Напомним, Дональд Трамп лично заблокировал военную помощь Украине, из-за чего из Белого дома уволились два сотрудника.