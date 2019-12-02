Трамп решил "прогулять" судебное слушание касательно его импичмента

Президент США Дональд Трамп и его адвокаты не будут участвовать в первом судебном заседании по импичменту, процедура которого началась 31 октября, а слушанье назначено на 4 декабря. Об этом сообщает CNN. Адвокат Трампа Пэт Чиполлоне уже сообщил об этом решении главе комитета Палаты представителей Конгресса США по судебным вопросам Джерри Надлеру. "Это безосновательное и однопартийное расследование противоречит исторической практике, процессуальному праву и справедливости. Нельзя ожидать нашего участия в слушаниях, пока не будут названы свидетели и пока не станет известно, обеспечит ли юридический комитет президенту справедливый процесс путем дополнительных слушаний", — заявил защитник главы Белого дома. Он также напомнил, что 4 декабря у Трампа запланирован визит на саммит НАТО в Лондон. Как сообщали Українські Новини, США запустили процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды. Напомним, Дональд Трамп лично заблокировал военную помощь Украине, из-за чего из Белого дома уволились два сотрудника.