Гривня знову підскочила: офіційний курс валют від НБУ на 4 грудня

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 4 грудня, на 1,82% до 23,9392 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3 грудня, на 1,49% до 23,9574 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3110,6932 100 доларів США 2393,9216 100 швейцарських франків 2421,0383 1000 ієн 220,1437 10 російських рублів 3,7323 100 євро 2650,3106

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в понеділок на 6 коп., у вівторок знизився на 1 коп. до 23,95 UAH/USD.

Крім того, 3 грудня середній курс покупки російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 2 грудня, знизився на 1 копійку до 3,42 грн за 10 рублів.

А тим часом Верховна Рада має намір посилити контроль за сплатою податків.