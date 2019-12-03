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03 грудня 2019, вівторок, 21:05 89
Верховна Рада і партії 2019-12-03T21:19:21+02:00
Українські Новини
Рада присудила 31 премію по 20 тис. гривень педагогам

Рада присудила 31 премію по 20 тис. гривень педагогам

премії вчителям, премії, Зарплати викладачів
Вчитель
Вчитель

Верховна Рада присудила 31 премію педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів у розмірі 20 тис. гривень кожна.

За ухвалення проекту постанови №2495 проголосували 318 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Дана премія призначається з 2007 року в розмірі 20 тис. гривень.

До цього Рада заснувала перелік пам'ятних дат і ювілеїв у 2020 році.

Як повідомляли Українські Новини, Гончарук заявив, що обіцяного підвищення зарплат для вчителів не буде. У липні Кабінет Міністрів встановив мінімальний оклад вчителя 2,5 прожиткових мінімуму з 2020 року, 3 прожиткових мінімуму - з 2021 року, 3,5 прожиткових мінімуму - до 2022 року , 4 прожиткових мінімуму - з 2023 року.

Раніше Кабінет Міністрів підвищив зарплати викладачам внз на 11% з 2019. Також Кабмін запропонував Верховній Раді уповноважити Міністерство освіти і науки стверджувати вимоги до рівня володіння українською мовою, посилаючи при цьому вчителів української мови за кордон викладати мову.

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