Рада присудила 31 премію по 20 тис. гривень педагогам

Верховна Рада присудила 31 премію педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів у розмірі 20 тис. гривень кожна.

За ухвалення проекту постанови №2495 проголосували 318 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Дана премія призначається з 2007 року в розмірі 20 тис. гривень.

До цього Рада заснувала перелік пам'ятних дат і ювілеїв у 2020 році.

Як повідомляли Українські Новини, Гончарук заявив, що обіцяного підвищення зарплат для вчителів не буде. У липні Кабінет Міністрів встановив мінімальний оклад вчителя 2,5 прожиткових мінімуму з 2020 року, 3 прожиткових мінімуму - з 2021 року, 3,5 прожиткових мінімуму - до 2022 року , 4 прожиткових мінімуму - з 2023 року.

Раніше Кабінет Міністрів підвищив зарплати викладачам внз на 11% з 2019. Також Кабмін запропонував Верховній Раді уповноважити Міністерство освіти і науки стверджувати вимоги до рівня володіння українською мовою, посилаючи при цьому вчителів української мови за кордон викладати мову.