У Міністерстві освіти розповіли, як отримати дублікат документа про вищу освіту

Представники Міністерства освіти України розповіли про права випускників вищих навчальних закладів, зокрема, про важливість своєчасної видачі дипломів для того, щоб у випускників була вільна можливість подальшого вибору закладу для продовження навчання. Крім своєчасного отримання диплома, важливо також отримати дублікат документа про вищу освіту. Про послідовність отримання дубліката йдеться на сайті Міносвіти.

Щоб отримати дублікат документа про вищу освіту, необхідно:

Подати письмову заяву до ВНЗ, який видав документ. Це можна зробити особисто або через уповноваженого представника.Якщо заклад, де ви вчилися, реорганізували, то звернутися потрібно до його правонаступника. Йдеться про випадки приєднання, злиття або ліквідації ВНЗ.

Якщо немає правонаступника або ВНЗ не провадить освітню діяльність (анульовано ліцензію, не було переміщено з непідконтрольною території), то заяву потрібно подавати до Міністерства освіти, яке визначить заклад, який видасть дублікат.

У заяві необхідно вказати:

ПІБ, дату народження;

серію і номер документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт);

місце проживання, телефон;

найменування ВНЗ і дату його закінчення;

назва документа, дублікат якого замовляється;

причину замовлення дубліката;

інші відомості, які вважаєте важливими;

згоду на обробку персональних даних.

Заяви в МОН подаються за адресою:

01135, м.Київ, пр. Перемоги, 10 або на електронну пошту: ez@mon.gov.ua

Інформація в дублікаті відтворюється на основі тих даних, що містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБПО). Інформація про документи вноситься ВНЗ в базу з 2000 року.

Якщо інформації про факт видачі диплома немає в ЄДЕБПО, то ВНЗ може використовувати для підтвердження цього копії документа, а також архівну довідку про навчання і виписку з журналу видачі документів про вищу освіту або акт знищення первинного документа про вищу освіту.

Якщо інформації про факт видачі диплома немає в ЄДЕБПО, а також недоступні архіви ВНЗ, то рекомендується:

звернутися до суду - він повинен встановити юридичний факт отримання відповідного ступеня або рівня вищої освіти;

підтвердити отримання диплома офіційним листом відповідного компетентного органу, в якому підтверджено факт проставлення штампа "Apostille" Міносвіти України або вчинення консульської легалізації.

Тому необхідно подати заяву в Міносвіти для визначення закладу, який видасть дублікат. До заяви потрібно додати копію рішення суду або офіційний лист про підтвердження апостиля.

Детальну інформацію про процедуру виготовлення дублікатів можна дізнатися тут.

Як повідомлялиУкраїнські Новини, раніше Міносвіти почав вводити курс "Основи сім'ї", який на даний момент викладається в 120 українських школах.

Також в МОН розповіли про програму освіти на 2020 рік.