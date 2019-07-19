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19 июля 2019, пятница, 22:47 413
Общество 2019-07-19T22:54:21+03:00
Українські Новини
В Минобразования объяснили, законна ли задержка выдачи дипломов выпускникам ВУЗов

В Минобразования объяснили, законна ли задержка выдачи дипломов выпускникам ВУЗов

Академическая шапка выпускника. Фото: pixabay
Академическая шапка выпускника. Фото: pixabay

Высшие учебные заведения Украины обязаны своевременно выдавать дипломы своим выпускникам, чтобы они могли свободно выбирать заведения для продолжения учебы. Задержка выдачи диплома - это ограничение прав выпускников, которое является недопустимым.

Об этом на брифинге заявил генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых Министерства образования и науки Украины Олег Шаров, передают Українські Новини.

"Сейчас у нас есть небольшое количество обращений относительно задержки выдачи дипломов бакалавра и младшего специалиста. Последние сутки-двое мы получаем ответы, что все проблемы решены, но, тем не менее, жалобы есть", - сообщил Шаров.

Он подчеркнул, что ограничивать право поступающего подавать документы на поступление в другие вузы недопустимо и неприемлемо.

По его словам, в прошлые годы были ситуации, когда дипломы задерживали специально, чтобы абитуриент не мог подать документы в другие ВУЗы, а мог продолжить обучение только в этом заведении.

"Такие ситуации будут рассматриваться со стороны Министерства, причем довольно нетолерантно, поскольку это является ограничением прав выпускника", - пообщал Шаров.

Как сообщали Українські Новини, родители и бабушки абитуриентов за них подают документы в ВУЗы по своему усмотрению. Также абитуриенты в этом году поступают по новым правилам.

Тем временем иностранцам станет сложнее поступить в украинские вузы из-за новых требований к фирмам-посредникам.

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