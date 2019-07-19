В Минобразования объяснили, законна ли задержка выдачи дипломов выпускникам ВУЗов

Высшие учебные заведения Украины обязаны своевременно выдавать дипломы своим выпускникам, чтобы они могли свободно выбирать заведения для продолжения учебы. Задержка выдачи диплома - это ограничение прав выпускников, которое является недопустимым.

Об этом на брифинге заявил генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых Министерства образования и науки Украины Олег Шаров, передают Українські Новини.

"Сейчас у нас есть небольшое количество обращений относительно задержки выдачи дипломов бакалавра и младшего специалиста. Последние сутки-двое мы получаем ответы, что все проблемы решены, но, тем не менее, жалобы есть", - сообщил Шаров.

Он подчеркнул, что ограничивать право поступающего подавать документы на поступление в другие вузы недопустимо и неприемлемо.

По его словам, в прошлые годы были ситуации, когда дипломы задерживали специально, чтобы абитуриент не мог подать документы в другие ВУЗы, а мог продолжить обучение только в этом заведении.

"Такие ситуации будут рассматриваться со стороны Министерства, причем довольно нетолерантно, поскольку это является ограничением прав выпускника", - пообщал Шаров.

Как сообщали Українські Новини, родители и бабушки абитуриентов за них подают документы в ВУЗы по своему усмотрению. Также абитуриенты в этом году поступают по новым правилам.

Тем временем иностранцам станет сложнее поступить в украинские вузы из-за новых требований к фирмам-посредникам.