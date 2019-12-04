підписатися на розсилку
23.75 24.05
26.1 26.65
˟
04 грудня 2019, середа, 06:55 27
Верховна Рада і партії 2019-12-04T06:55:02+02:00
Українські Новини
Особам з інвалідністю узаконили права: що змінилося у ПДР

Особам з інвалідністю узаконили права: що змінилося у ПДР

Верховна Рада України, Кабмін, Законопроект, Люди з обмеженими можливостями
Люди з інвалідністю на візках.Фото:pixabay
Люди з інвалідністю на візках.Фото:pixabay

Після того, як у жовтні Верховна Рада заявила про намір підвищити надбавки по догляду декільком категоріям людей з інвалідністю, 3 грудня був прийнятий законопроект №0963 "Про внесення змін до закону України "Про дорожній рух" щодо організації дорожнього руху для осіб, які рухаються в кріслах колісних". За ухвалення проекту закону проголосували 350 депутатів з необхідних 226, передають Українські Новини.

Що передбачає законопроект

Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроекту є на законодавчому рівні захистити право осіб з інвалідністю, які рухаються в кріслах колісних, а також інших представників маломобільних груп населення на безпечний рух.

Особи, які пересуваються на інвалідному візку мають право на:

  • пересування по тротуарах пішохідних або велосипедних доріжках зі швидкістю пішоходів. Тобто, особи, які пересуваються в кріслах колісних, прирівнюються до учасників дорожнього руху.
  • Крім того, у проекті закону зазначається, що особи, які пересуваються в кріслах колісних зі швидкістю пішоходів по тротуарах, пішохідних або велосипедних доріжках мають право на першочергове перетин проїжджої частини дороги по пішохідних переходах.

Вимоги і зобов'язання:

  • Особи, які пересуваються за допомогою інвалідного візка, зобов'язані пересуватися в напрямку руху транспорту по правій крайній смузі. Їм дозволяється поворот ліворуч та розворот на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку і без трамвайної колії посередині.
  • Під час руху вони повинні виконувати вимоги, які ставляться до велосипедистів.

Крім того, особи з інвалідністю зобов'язані:

  • використовувати технічно справні коляски;
  • не перевозити вантажів, що заважають керуванню;
  • не перевозити пасажирів.
  • візки повинні бути обладнані світловідбиваючими пристроями, а під час руху в темний час доби по краю проїзної частини дороги - зовнішніми світловими пристроями.

Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Раніше Українські Новини повідомляли про те, що у вересні голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив апарату парламенту обладнати приміщення для осіб з інвалідністю.

Тим часом, у апарата немає грошей на облаштування Ради для осіб з інвалідністю.

Більше новин про: Верховна Рада України Кабмін Законопроект Люди з обмеженими можливостями

Архів
Новини
Населення продовжує скуповувати дешеву валюту 09:04
Статус добровольців АТО, закупівлі для армії і тарифи на світло: чим займеться Рада в середу 08:54
У Харкові намагалися підірвати громадську приймальню партії ОПЗЖ 08:35 Фото
Илюстративное фото пожежників. Фото: pexel
У центрі Києва пожежа спалахнула в елітній новобудові 08:34
У Конгресі США прийняли резолюцію проти повернення Росії в G7 08:19
більше новин
Вбивство 3-річної дитини в Києві: поліція повідомила 2 затриманим про підозру 10:27
Сніг і ожеледь: поліція попередила водіїв про небезпеку і порадила перечекати негоду 23:38
НАБУ перевіряє можливу причетність Труби до вимагання хабара його кумом 11:18
Суд залишив у силі домашній арешт Кондзелі 21:54
Зеленський запропонував строк за статус "злодія в законі" 11:27
більше новин
Газ для населення з травня 2020 буде за ринковою ціною, - Оржель 12:55
Росія прагне підсадити Україну на енергетичну голку через імпорт російської електроенергії, – Олещук 13:09
Кум Труби Щербина попався на хабарі в 150 тис. доларів за закриття справи ДБР 11:53
"Укрзалізниця" хоче підвищувати ціни на квитки кожен місяць з березня 2020 14:44
Вбивство 3-річного хлопчика у Києві: поліція відпрацьовує три версії 15:56
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok