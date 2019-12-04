Особам з інвалідністю узаконили права: що змінилося у ПДР

Люди з інвалідністю на візках.Фото:pixabay

Люди з інвалідністю на візках.Фото:pixabay

Після того, як у жовтні Верховна Рада заявила про намір підвищити надбавки по догляду декільком категоріям людей з інвалідністю, 3 грудня був прийнятий законопроект №0963 "Про внесення змін до закону України "Про дорожній рух" щодо організації дорожнього руху для осіб, які рухаються в кріслах колісних". За ухвалення проекту закону проголосували 350 депутатів з необхідних 226, передають Українські Новини.

Що передбачає законопроект

Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроекту є на законодавчому рівні захистити право осіб з інвалідністю, які рухаються в кріслах колісних, а також інших представників маломобільних груп населення на безпечний рух.

Особи, які пересуваються на інвалідному візку мають право на:

пересування по тротуарах пішохідних або велосипедних доріжках зі швидкістю пішоходів. Тобто, особи, які пересуваються в кріслах колісних, прирівнюються до учасників дорожнього руху.

Крім того, у проекті закону зазначається, що особи, які пересуваються в кріслах колісних зі швидкістю пішоходів по тротуарах, пішохідних або велосипедних доріжках мають право на першочергове перетин проїжджої частини дороги по пішохідних переходах.

Вимоги і зобов'язання:

Особи, які пересуваються за допомогою інвалідного візка, зобов'язані пересуватися в напрямку руху транспорту по правій крайній смузі. Їм дозволяється поворот ліворуч та розворот на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку і без трамвайної колії посередині.

Під час руху вони повинні виконувати вимоги, які ставляться до велосипедистів.

Крім того, особи з інвалідністю зобов'язані:

використовувати технічно справні коляски;

не перевозити вантажів, що заважають керуванню;

не перевозити пасажирів.

візки повинні бути обладнані світловідбиваючими пристроями, а під час руху в темний час доби по краю проїзної частини дороги - зовнішніми світловими пристроями.

Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Раніше Українські Новини повідомляли про те, що у вересні голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив апарату парламенту обладнати приміщення для осіб з інвалідністю.

Тим часом, у апарата немає грошей на облаштування Ради для осіб з інвалідністю.