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29 октября 2019, вторник, 18:40 628
Верховная Рада и партии 2019-10-29T18:40:08+02:00
Українські Новини
Рада хочет повысить надбавки по уходу нескольким категориям людей с инвалидностью

Рада хочет повысить надбавки по уходу нескольким категориям людей с инвалидностью

Социальные выплаты, инвалидность, люди с инвалидностью
Деньги
Деньги

Верховная Рада намерена ввести надбавки по уходу лицам с инвалидностью с детства подгрупп А и Б I группы и одиноким лицам с инвалидностью с детства II и III групп, которые нуждаются в постороннем уходе.

За принятие законопроекта №2031 за основу проголосовали 324 депутата при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Отмечается, что положения законопроекта после принятия в целом, вступят в силу с 1 января 2020 года, когда прожиточным минимум для утративших трудоспособность лиц будет составлять 1 638 гривен.

Однако в течение 2020 года предусмотрены повышения прожиточного минимума.

Законопроектом предлагается повысить надбавку по уходу лицам с инвалидностью с детства подгруппы А I группы с 75% до 150% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (с 1 228,50 до 2 457 гривен); лицам с инвалидностью с детства подгруппы Б I группы с 50% до 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (с 819 до 1 638 гривен), а также одиноким лицам с инвалидностью с детства II и III групп, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии лечебно-профилактического учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе, с 15% до 75% установленного прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность ( с 245,70 до 1 228,50 гривен).

Как сообщали Українськi Новини, у аппарата нет денег на обустройство Рады для лиц с инвалидностью.

Ранее Зеленский переназначил уполномоченным по правам людей с инвалидностью Сушкевича.

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