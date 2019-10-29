Рада хочет повысить надбавки по уходу нескольким категориям людей с инвалидностью

Верховная Рада намерена ввести надбавки по уходу лицам с инвалидностью с детства подгрупп А и Б I группы и одиноким лицам с инвалидностью с детства II и III групп, которые нуждаются в постороннем уходе.

За принятие законопроекта №2031 за основу проголосовали 324 депутата при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Отмечается, что положения законопроекта после принятия в целом, вступят в силу с 1 января 2020 года, когда прожиточным минимум для утративших трудоспособность лиц будет составлять 1 638 гривен.

Однако в течение 2020 года предусмотрены повышения прожиточного минимума.

Законопроектом предлагается повысить надбавку по уходу лицам с инвалидностью с детства подгруппы А I группы с 75% до 150% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (с 1 228,50 до 2 457 гривен); лицам с инвалидностью с детства подгруппы Б I группы с 50% до 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (с 819 до 1 638 гривен), а также одиноким лицам с инвалидностью с детства II и III групп, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии лечебно-профилактического учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе, с 15% до 75% установленного прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность ( с 245,70 до 1 228,50 гривен).

Как сообщали Українськi Новини, у аппарата нет денег на обустройство Рады для лиц с инвалидностью.

Ранее Зеленский переназначил уполномоченным по правам людей с инвалидностью Сушкевича.