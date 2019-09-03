Зинкевич на коляске не смогла попасть в буфет Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил аппарату парламента оборудовать здание для лиц с инвалидностью.

Об этом он сообщил на заседании Рады, передают Українські Новини.



"Я обращаюсь в аппарат выучить этот вопрос и заняться его решением", - сказал он.



С инициативой выступил внефракционный депутат Олесь Довгий.



Парламентарий рассказал, что депутат от фракции "Европейская солидарность" Яна Зинкевич, которая передвигается на коляске, не смогла самостоятельно попасть в буфет и не может в принципе самостоятельно передвигаться между этажами Рады из-за отсутствия соответствующего оборудования.



Довгий пообещал финансово поддержать оборудование парламента.



Как сообщали Українські Новини, во вторник Рада отменила депутатскую неприкосновенность.



Председатель Верховной Рады Разумков не видит оснований для обращений в Конституционный Суд из-за снятия депутатской неприкосновенности.



КС ранее признал, что отмена депутатской неприкосновенности не ограничивает прав и свобод человека, закрепленные в Конституции, а сам законопроект соответствует основному закону.