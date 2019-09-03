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03 сентября 2019, вторник, 17:58 2394
Верховная Рада и партии 2019-09-03T18:00:02+03:00
Українські Новини
Зинкевич на коляске не смогла попасть в буфет Рады

Зинкевич на коляске не смогла попасть в буфет Рады

Яна Зинкевич. Фото: Facebook/Яна Зинкевич
Яна Зинкевич. Фото: Facebook/Яна Зинкевич

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил аппарату парламента оборудовать здание для лиц с инвалидностью.

Об этом он сообщил на заседании Рады, передают Українські Новини.

"Я обращаюсь в аппарат выучить этот вопрос и заняться его решением", - сказал он.

С инициативой выступил внефракционный депутат Олесь Довгий.

Парламентарий рассказал, что депутат от фракции "Европейская солидарность" Яна Зинкевич, которая передвигается на коляске, не смогла самостоятельно попасть в буфет и не может в принципе самостоятельно передвигаться между этажами Рады из-за отсутствия соответствующего оборудования.

Довгий пообещал финансово поддержать оборудование парламента.

Как сообщали Українські Новини, во вторник Рада отменила депутатскую неприкосновенность.

Председатель Верховной Рады Разумков не видит оснований для обращений в Конституционный Суд из-за снятия депутатской неприкосновенности.

КС ранее признал, что отмена депутатской неприкосновенности не ограничивает прав и свобод человека, закрепленные в Конституции, а сам законопроект соответствует основному закону.

Больше новостей о: Верховная Рада Яна Зинкевич Разумков Дмитрий Рада 9 созыва

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