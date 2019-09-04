У аппарата нет денег на обустройство Рады для лиц с инвалидностью

Аппарат Верховной Рады не имеет средств на обустройство парламента для лиц с инвалидностью.

Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Українських Новин.

Согласно ему, в государственном бюджете 2019 года аппарату не предусмотрены средства на проведения мероприятий для повышения инклюзивности для лиц с особенными потребностями в зданиях Рады.

На заседании во вторник внефракционный парламентарий Олесь Довгий заявлял, что депутат от фракции "Европейская солидарность" Яна Зинкевич, которая передвигается на коляске, не смогла самостоятельно попасть в буфет и не может в принципе самостоятельно передвигаться между этажами Рады из-за отсутствия соответствующего оборудования.

Ранее сопредседатель "Европейской солидарности", бывший заместитель председателя Рады Ирина Геращенко разместила видео на своей странице в социальной сети Facebook, как операторы поднимали Зинкевич по лестнице Рады.

"Даже помещение ВР не приспособлено для людей с особыми потребностями", - подчеркивала Геращенко.

Как сообщали Українськi Новини, 29 августва депутаты Рады 9-го созыва приняли присягу и приступили к обязанностям.

26 августа Зинкевич от "Евросолидарности" стала главой спецкомиссии по вопросам ветеранов.