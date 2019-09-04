подписаться на рассылку
25.05 25.4
27.25 27.85
˟
04 сентября 2019, среда, 10:15 72 Документ
Верховная Рада и партии 2019-09-04T10:15:19+03:00
Українські Новини
У аппарата нет денег на обустройство Рады для лиц с инвалидностью

У аппарата нет денег на обустройство Рады для лиц с инвалидностью

Аппарат Верховной Рады не имеет средств на обустройство парламента для лиц с инвалидностью.

Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Українських Новин.

Согласно ему, в государственном бюджете 2019 года аппарату не предусмотрены средства на проведения мероприятий для повышения инклюзивности для лиц с особенными потребностями в зданиях Рады.

 

На заседании во вторник внефракционный парламентарий Олесь Довгий заявлял, что депутат от фракции "Европейская солидарность" Яна Зинкевич, которая передвигается на коляске, не смогла самостоятельно попасть в буфет и не может в принципе самостоятельно передвигаться между этажами Рады из-за отсутствия соответствующего оборудования.

Ранее сопредседатель "Европейской солидарности", бывший заместитель председателя Рады Ирина Геращенко разместила видео на своей странице в социальной сети Facebook, как операторы поднимали Зинкевич по лестнице Рады.

"Даже помещение ВР не приспособлено для людей с особыми потребностями", - подчеркивала Геращенко.

Как сообщали Українськi Новини, 29 августва депутаты Рады 9-го созыва приняли присягу и приступили к обязанностям.

26 августа Зинкевич от "Евросолидарности" стала главой спецкомиссии по вопросам ветеранов.

Больше новостей о: Яна Зинкевич Верховная Рада Украины Рада 9 созыва

Архив
Новости
Премьер-министр пообещал начать налоговую реформу весной 2020 года, - СМИ 11:14
Криворучкина прокомментировала свою интимную переписку: "не завидуйте" 11:07
"Авангард" ожидает улучшения финансовых показателей во второй половине 2019 года 11:07
Покупка и продажа рубля просели в обменниках Киева 11:01
Замгенпрокурора Стрижевскую не смогли допросить по делу Грымчака 10:44
больше новостей
Юлия Тимошенко. Фото: Википедия
Тимошенко отсутствовала на заседании Рады из-за горя в семье, - Наливайченко 14:17
Анастасия-Кристель Домани. Фото: Facebook/ Анастасия Кристель Домани
Девушку-трансгендера удерживали против воли в одном из киевских отделений ПриватБанка 16:54
Зинкевич на коляске не смогла попасть в буфет Рады 17:58
ГБР открыло дело против Парубия 07:00 Документ
Тимошенко пропустила заседание Рады из-за смерти сестры 19:11
больше новостей
Верховный суд разрешил Минобороны тайно награждать любого гражданина огнестрельным оружием 07:00 Документ
Зеленский заявил, что "мы всех победим...а если нет...то нет" 15:23
ГБР открыло дело против Парубия 07:00 Документ
Владимир Цемах. Фото: ВВС.сом
Обмен пленными: Суд продил арест боевика Цемаха, которого хочет заполучить Россия 10:53
Елена Криворучкина. Фото:
"Кнопочка зеленая" и занятия любовью: депутат от "Слуги народа" сообщила "любимому" о снятии своей неприкосновенности 16:25
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok