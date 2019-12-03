Затримання екс-депутата Онищенка: чому він опинився в Німеччині

Колишній депутат Олександр Онищенко, якого у вівторок затримали в Німеччині, збирався повернутися в Україну. Про це повідомляє Telegram-канал "Політика Страни".

Повідомляється, що Онищенко дійсно розглядав таку можливість. І перебував з цього приводу в переговорному процесі з українською владою.

Мова йшла про те, що він піде на угоду зі слідством і дасть свідчення з приводу ролі Порошенка у справі, за якою проходить екс-голова ДФС Насіров (щодо розстрочення за податками для компаній Онищенка, яку Насіров, за однією з версій, дав по команді Порошенка).

Як наголошується в повідомленні, поки не можна точно стверджувати, що його затримання - це багатоходівка, пов'язана з реалізацією цього сценарію.

За даними "Страни", з 30 листопада Онищенко втратив право на перебування в Іспанії (раніше він відмовився від процедури отримання там політпритулку), а тому міг бути затриманий, коли пересувався Європою. В тому числі і у Німеччині, де у нього є маєток.

Як повідомляли Українські Новини, Іспанія відмовилася надати колишньому депутату Верховної Ради Олександру Онищенку політичний притулок.

За версією слідства, Онищенко є засновником і керівником злочинної організації, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 протиправно заволоділи понад 1,6 млрд гривень від реалізації природного газу.



Раніше суд заарештував €0,5 млн екс-депутата Ради Онищенка в естонському банку.